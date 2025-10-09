Microsoft verplaatst GitHub naar Azure-servers

Microsoft integreert GitHub volledig in het eigen bedrijf en verhuist de servers van het ontwikkelplatform naar Azure.

Dat blijkt volgens Neowin uit interne communicatie die recent naar buiten is gekomen. De stap markeert een duidelijke koerswijziging sinds het vertrek van CEO Thomas Dohmke, die eerder dit jaar aankondigde eind 2025 op te stappen om opnieuw een startup te beginnen. In plaats van een nieuwe topman te benoemen, heeft Microsoft besloten GitHub onder te brengen bij de interne CoreAI-organisatie, die verantwoordelijk is voor de kunstmatige-intelligentie-activiteiten van het concern.

Dohmke stond sinds eind 2021 aan het hoofd van GitHub, nadat Nat Friedman vertrok. Onder zijn leiding groeide het platform fors, met meer dan 150 miljoen ontwikkelaars en ruim een miljard repositories. Hij zette sterk in op de integratie van kunstmatige intelligentie in ontwikkelprocessen, vooral via GitHub Copilot, dat uitgroeide tot een uitgebreide AI-assistent die code kan genereren, analyseren en verbeteren.

Ook GitHub Advanced Security en GitHub Actions werden verder uitgebouwd, waardoor ontwikkelaars kwetsbaarheden sneller konden oplossen en workflows efficiënter konden automatiseren. In zijn aankondiging stelde Dohmke dat GitHub een sleutelrol speelt in de toegankelijkheid van AI voor ontwikkelaars wereldwijd. Na zijn vertrek wordt het platform volledig onderdeel van Microsofts CoreAI-divisie, waarmee een einde komt aan de periode van relatieve onafhankelijkheid die GitHub sinds de overname in 2018 kende.

Capaciteitsproblemen in datacenters

Volgens interne informatie kampt GitHub al langer met capaciteitsproblemen in zijn datacenters, met name in de regio Noord-Virginia. Chief Technology Officer Vladimir Fedorov liet in een memo weten dat het platform zijn huidige infrastructuur niet verder kan uitbreiden en dat een overstap naar Azure noodzakelijk is om te kunnen blijven groeien. Hij zou daarbij hebben aangegeven dat de migratie essentieel is om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar AI-toepassingen en de groei van Copilot te ondersteunen.

De verhuizing naar de Microsoft-cloud is volgens GitHub een enorme operatie die aanzienlijke inspanningen vergt van de technische teams. Nieuwe functies krijgen tijdelijk een lagere prioriteit, zodat ontwikkelaars zich volledig kunnen richten op het migratieproces. De verwachting is dat het grootste deel van de overstap binnen een jaar wordt afgerond en dat GitHub binnen twee jaar volledig draait op Azure. Fedorov gaf aan dat de CoreAI- en Azure-afdelingen nauw samenwerken om alle benodigde capaciteit en middelen beschikbaar te stellen voor het project.

Migratie naar Azure onvermijdelijk

Chief Operating Officer Kyle Daigle bevestigde dat de overstap bewust is gekozen om het platform toekomstbestendig te maken. Hij benadrukte dat GitHub sneller moet kunnen opschalen om de groei in ontwikkelaarsactiviteiten en AI-gedreven werkprocessen bij te benen. De huidige infrastructuur zou tegen zijn grenzen aanlopen, waardoor migratie naar Azure onvermijdelijk werd.

De integratie van GitHub in CoreAI gaat verder dan alleen een technische verhuizing. Medewerkers krijgen ook te horen dat ze voor interne communicatie overstappen van Slack naar Microsoft Teams, om de samenwerking met andere afdelingen binnen Microsoft te vereenvoudigen. Daarmee lijkt Microsoft de onafhankelijkheid die GitHub sinds de overname grotendeels behield, stap voor stap af te bouwen.

Hoewel GitHub naar verwachting zijn eigen identiteit zal proberen te behouden, wijst de huidige koers erop dat het platform steeds meer wordt opgenomen in de bredere strategie van Microsoft rond kunstmatige intelligentie en cloudinfrastructuur. De komende jaren zullen uitwijzen of deze nauwere integratie GitHub helpt sneller te innoveren, of dat het juist een periode inluidt waarin de zelfstandige cultuur van het ontwikkelaarsplatform verder naar de achtergrond verdwijnt.