CEO GitHub kondigt vertrek aan om startup te beginnen

Thomas Dohmke, CEO van GitHub, kondigt aan dat hij eind 2025 zijn functie neerlegt. Dohmke wil zich weer richten op het oprichten van een nieuwe onderneming. Tot die tijd blijft hij aan om een soepele overdracht te begeleiden.

Microsoft nam in 2018 GitHub over. Het ontwikkelaarsplatform had binnen de Microsoft-organisatie echter een onafhankelijke positie. Het had met Dohmke een eigen CEO en andere leidinggevenden. Het lijkt er echter op dat GitHub vanaf volgend jaar volledig zal worden opgenomen in het organisatieschema van Microsoft nu de CEO zijn vertrek aankondigde. Hij wil weer gaan ondernemen.

In een boodschap aan medewerkers gaf Dohmke aan trots te zijn op de ontwikkeling van GitHub in de afgelopen jaren. Sinds zijn aantreden heeft het bedrijf, volgens hemzelf, grote stappen gezet op het gebied van AI en ontwikkelaarstools. Dohmke noemt daarbij nadrukkelijk de introductie en groei van GitHub Copilot. Het platform telt inmiddels meer dan 150 miljoen ontwikkelaars en 1 miljard repositories en forks. AI-projecten op het platform zijn het afgelopen jaar verdubbeld.

Onder zijn leiding zijn ook GitHub Advanced Security en GitHub Actions verder uitgebouwd. Advanced Security heeft volgens GitHub de gemiddelde tijd om kwetsbaarheden te verhelpen met 60 procent verkort. GitHub Actions verwerkt inmiddels 3 miljard minuten per maand, een stijging van 64 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Copilot groeide van een eenvoudige autocompletietool tot een geÃ¯ntegreerde AI-assistent met spraak- en chatfuncties, code-analyse, bugfixes en volledige applicatiecreatie. Het aantal gebruikers is gestegen tot meer dan 20 miljoen.

Ã‰Ã©n miljard ontwikkelaars

De vertrekkende CEO stelt dat we op weg zijn naar een wereld met Ã©Ã©n miljard ontwikkelaars, ondersteund door miljarden AI-agenten. Deze agents zouden elk een stempel van menselijke vindingrijkheid dragen en een nieuwe goudkoorts van software creÃ«ren. Dohmke benadrukt dat deze ontwikkeling mede dankzij GitHub is begonnen, omdat het platform AI-ontwikkeling voor iedereen toegankelijk heeft gemaakt. Dit staat los van de programmeertaal die de ontwikkelaar gebruikt. OfÂ van diens programmeervaardigheden.

GitHub blijft onderdeel van Microsoft en wordt ondergebracht bij de CoreAI-organisatie. Verdere details worden later bekend gemaakt.

Dohmke was de tweede CEO van GitHub onder Microsoft en bekleedde die functie sinds eind 2021, toen voormalig CEO Nat Friedman het bedrijf verliet. Daarvoor was Dohmke chief product officer bij GitHub.