Mozilla verplicht transparantie over dataverzameling

Mozilla meldt dat het vanaf 3 november 2025 nieuwe regels invoert voor ontwikkelaars van Firefox-extensies. Alle nieuwe extensies die worden ingediend via addons.mozilla.org moeten vanaf die datum expliciet aangeven of ze persoonlijke gegevens verzamelen of verzenden.

Deze informatie moet worden opgenomen in het manifest.json-bestand van de extensie via de nieuwe sleutel browser_specific_settings.gecko.data_collection_permissions.

De maatregel maakt volgens Linuxiac deel uit van een breder privacykader waarmee Mozilla de transparantie richting gebruikers wil vergroten. Extensies die geen persoonlijke gegevens verzamelen, moeten dat eveneens expliciet vermelden door de waarde none te gebruiken voor deze eigenschap.

Tijdens de installatie van een extensie zal Firefox voortaan duidelijk tonen welke gegevens de extensie verzamelt. Of dat er geen data wordt verzameld. Deze informatie verschijnt naast de standaard lijst van vereiste permissies in het installatievenster. Mozilla toont dezelfde gegevens op de add-ons website, als de extensie daar publiek wordt aangeboden, en in de sectie Permissions and Data op de about:addons-pagina in Firefox.

De nieuwe vereiste geldt alleen voor volledig nieuwe extensies, niet voor updates van bestaande add-ons. Ontwikkelaars die eenmaal gebruikmaken van de nieuwe sleutel, moeten deze echter in alle volgende versies blijven opnemen. Extensies die het veld niet correct invullen, kunnen niet worden ingediend of ondertekend totdat de fout is hersteld.

Voor ontwikkelaars die oudere versies van Firefox ondersteunen, blijft het verplicht om gebruikers direct na installatie een manier te bieden om de dataverzameling te beheren. Dit geldt voor versies onder nummer 140 op desktop en 142 op Android.

Eerste fase van nieuw framework

Mozilla ziet deze wijziging als de eerste fase van een bredere invoering van het nieuwe framework. In de eerste helft van 2026 zullen alle extensies, nieuw en bestaand, aan deze regels moeten voldoen. De organisatie heeft aangegeven ontwikkelaars tijdig te zullen informeren en werkt aan hulpmiddelen om de overgang soepel te laten verlopen.

Met deze stap wil Mozilla gebruikers meer inzicht en controle geven over de gegevens die extensies verwerken, in lijn met zijn bredere inzet voor privacy en openheid binnen het webecosysteem.