VS Code 1.124: Autopilot standaard aan, slimmere agents

Visual Studio Code 1.124 zet Autopilot standaard aan voor alle gebruikers, voegt achtergrondverwerking toe voor agent-sessies en verbetert de navigatie tussen sessies flink. Ook de geïntegreerde browser krijgt browsergeschiedenis.

Autopilot is de permissielaag waarbij agents zelfstandig tools uitvoeren, bestanden aanpassen en taken afhandelen. Dit zonder dat de gebruiker elke stap hoeft goed te keuren. Organisaties kunnen dit centraal beheren via de chat.tools.global.autoApprove -instelling. Individuele gebruikers stellen hun eigen standaard in via chat.permissions.default .

Microsoft schetst dat het bepalen wanneer een taak écht is afgerond een van de lastigste zaken is voor een autonome agent. Te vroeg stoppen levert onaf werk op, te lang doorgaan kost tokens en tijd. Met Advanced Autopilot pakt Microsoft dit probleem aan. In plaats van vaste regels leest een klein utility-model het chattranscript en beslist of de taak voltooid is. Het doel dat Autopilot nastreeft, verschijnt als tooltip boven de chat. Ter beveiliging stopt Autopilot na maximaal drie iteraties automatisch. De functie wordt ingeschakeld via chat.autopilot.advanced.enabled .

Sneller werken met meerdere sessies

Wie met meerdere agent-sessies tegelijk werkt, profiteert van twee concrete verbeteringen. Ten eerste de achtergrondverzending: via Alt+Enter start je een nieuwe sessie op de achtergrond, terwijl je direct verder kunt met de volgende aanvraag. De invoer reset meteen, maar behoudt context zoals het geselecteerde model.

Ten tweede zijn er uitgebreide navigatieopties. Met Ctrl+R open je een zoekbare sessiekiezer. Ctrl+Tab en Ctrl+Shift+Tab bewegen door eerder bezochte sessies en Ctrl+1 tot Ctrl+9 springt direct naar een sessie op positie. Bij herladen of opnieuw openen van het Agents-venster wordt de volledige lay-out automatisch hersteld, inclusief open sessies, volgorde en pinnedstatus.

Ook voor enterprisegebruikers is er nieuws. Beheerders kunnen nu centraal bepalen welke Copilot-plugins en plugin-marketplaces beschikbaar zijn via een gedeeld beleidsinstellingenbestand. Plugins die door beleid zijn geblokkeerd, blijven zichtbaar maar verschijnen als uitgeschakeld.

Tip: VS Code houdt AI-context voortaan vast tussen apparaten