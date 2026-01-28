Dynatrace breidt integraties met AWS, Azure en Google Cloud uit

Dynatrace heeft tijdens zijn Perform-conferentie nieuwe integraties aangekondigd voor Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud Platform. De uitbreidingen moeten teams helpen bij het beheren van prestaties, veerkracht en kosten in multi-cloud omgevingen.

De nieuwe integraties van Dynatrace brengen extra observability over AWS, Azure en Google Cloud samen in één overzicht. Teams kunnen hierdoor sneller problemen vinden en oplossen, wat de risico’s voor de eindgebruikerservaring moet verminderen. De mogelijkheden worden mogelijk gemaakt door het Grail-data lakehouse, de Smartscape real-time dependency graph en het nieuwe Dynatrace Intelligence.

Vier kernverbeteringen voor cloud operations

De uitbreidingen versterken de Cloud Operations-mogelijkheden van Dynatrace. Allereerst verbetert uitgebreide telemetrie en metadata het inzicht in AWS-, Azure- en Google Cloud-diensten. Dit helpt teams de gezondheid en het gedrag van cloud-native omgevingen beter te begrijpen.

Daarnaast worden risico’s voorkomen met kant-en-klare indicatoren over de gezondheid van de omgevingen, waarschuwingssignalen en aanpasbare alerts die vroeg opkomende problemen signaleren. Dit geldt ook voor workloads op Azure Kubernetes Service en Azure AI Foundry. Ingebouwde automatisering lost problemen op zodra ze zich voordoen, wat handmatig werk vermindert en de impact op gebruikers minimaliseert.

Tot slot ondersteunt continue beoordeling van cloudresourcegebruik verbeterde prestaties en kostenefficiëntie in multi-cloud omgevingen. “Van teams wordt verwacht om geweldige prestaties te leveren, kosten te beheersen en veerkracht te behouden over meerdere cloudplatforms tegelijk”, zegt Jay Snyder, Senior Vice President of Partners and Alliances bij Dynatrace. Door cloud automation-mogelijkheden uit te breiden over AWS, Azure en Google Cloud, maakt Dynatrace het volgens hem gemakkelijker voor platformteams om te zien wat er gebeurt en problemen automatisch te voorkomen voordat ze klanten raken.

De ondersteuning voor AWS is nu algemeen beschikbaar. Azure-ondersteuning bevindt zich in preview, net als de ondersteuning voor Google Cloud Platform.

