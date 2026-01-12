Dit zijn de tech-voorspellingen van Dynatrace voor 2026

Digitale systemen worden slimmer, autonomer en tegelijkertijd complexer. In 2026 is inzicht niet langer een nice-to-have, maar een randvoorwaarde om controle te houden over agentic AI, cloud-native architecturen en belangrijke processen. Bernd Greifeneder, CTO en Founder van Dynatrace deelt zijn tech-voorspellingen voor dit jaar.

Agentic AI maakt systemen complexer

Agentic AI, waarin autonome software-agents elkaar in realtime instructies geven, context delen en acties uitvoeren, zal een enorme impact hebben. Het biedt kracht en snelheid, maar introduceert ook een complexiteit die exponentieel toeneemt. Eén interactie met een klant kan honderden achtergrondprocessen en agent-to-agent communicatie in gang zetten, waarbij agents beslissingen nemen, van rollen wisselen vanwege de specifieke situatie en elkaar aansturen. Alleen met sterke observability en duidelijke governance kunnen organisaties deze onzichtbare interacties begrijpen en beheersen. Zonder deze basis riskeren bedrijven oplopende kosten, onvoorspelbare systemen en een hoger risico op fouten die zich razendsnel verspreiden.

Operationele volwassenheid leidt tot autonomie

Bedrijven moeten in 2026 belangrijke stappen zetten richting meer autonome bedrijfsvoering. Voordat AI zelfstandig mag handelen, moeten onderliggende systemen, automatisering en processen stabiel, transparant en betrouwbaar zijn. De weg daarnaartoe verloopt in stappen. Herhaalbare, controleerbare resultaten vergroten het vertrouwen. Pas dan kan volledige autonomie ontstaan, waarbij AI binnen bepaalde grenzen opereert en alleen escaleert wanneer dat nodig is. Organisaties die investeren in preventieve workflows en aanbevelingsgestuurde automatisering kunnen AI in de toekomst veilig en verantwoord zelfstandig laten opereren.

Veerkracht is essentieel voor organisaties

Waar vroeger vooral gekeken werd naar beschikbaarheid en prestaties, is nu het vermogen om verstoringen op te vangen bepalend voor succes. Digitale ecosystemen zijn zo met elkaar verweven dat een kleine fout zich snel kan verspreiden naar applicaties, betalingssystemen en diensten van derden. Een betalingsstoring kan bijvoorbeeld leiden tot miljarden aan jaarlijkse omzetverliezen en blijvend verlies van klantvertrouwen. Organisaties kunnen betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid en observability niet langer los van elkaar zien. Samen bieden ze inzicht in hoe storingen ontstaan, hoe ze zich door systemen verspreiden en hoe snel herstelprocessen de klantervaring behouden.

Betrouwbaarheid is het fundament van AI-systemen

De toekomst van AI ligt niet alleen in de generatieve kracht van modellen, maar ook in de betrouwbaarheid waarmee ze handelen. Agentic AI creëert een nieuwe uitdaging: een kleine onnauwkeurigheid of misinterpretatie van één agent kan zich snel verspreiden naar andere agents en zo uitgroeien tot een systeemfout. Hallucinaties ontstaan dan niet door één verkeerd antwoord, maar door een keten van verkeerd geïnterpreteerde gegevens. Daarom is het cruciaal om AI-systemen te voorzien van volledige observability, zodat elke agent op dezelfde feitelijke basis werkt en zijn acties transparant en controleerbaar blijven. Organisaties die inzetten op heldere guardrails en consistente datakwaliteit kunnen AI veilig en voorspelbaar inzetten.

Meer samenwerkingen tussen mens en machine

In deze nieuwe context ontstaat ook een ander type samenwerking tussen mens en machine. Waar AI eerst vooral een hulpmiddel was, zal agentic AI in 2026 steeds vaker een soort supersnelle digitale stagiair zijn: iemand die opdrachten uitvoert, verbanden analyseert en acties start, terwijl de mens richting geeft en toezicht houdt. Mensen blijven onmisbaar voor interpretatie, nuance en morele afwegingen, vooral wanneer doelen onduidelijk zijn of resultaten complex. AI kan repetitieve of tijdgevoelige activiteiten uitvoeren, terwijl mensen tijd overhouden voor creatieve en strategische beslissingen.

AI- en cloudteams smelten samen

Daarnaast zal AI geen geïsoleerde discipline meer zijn, maar een normaal onderdeel worden van cloud-native architecturen. Daardoor trekken AI-teams, cloudengineering, SRE en securityprofessionals naar elkaar toe, met gezamenlijke verantwoordelijkheden, gedeelde SLO’s en geïntegreerde pipelines. Moderne AI beïnvloedt immers alles: prestaties, kosten, gedrag, risico’s en naleving. Het moet daarom worden gemonitord en bestuurd als onderdeel van het geheel. Observability moet alle signalen volgen – van agentbeslissingen tot infrastructuurreacties – en deze als één samenhangend systeem interpreteren. Bedrijven die deze geïntegreerde benadering omarmen, kunnen AI inzetten met de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid die ook geldt voor andere belangrijke software-onderdelen.

AI zal geen ondersteunende rol meer spelen, maar actief deelnemen aan bedrijfsprocessen. Autonome agents, steeds complexere cloudomgevingen en strengere eisen aan betrouwbaarheid zullen organisaties dwingen om hun digitale fundament opnieuw te beoordelen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Dynatrace. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.