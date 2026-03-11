Amazon roept engineers bijeen na AI-gerelateerde storingen

Amazon roept engineers bijeen na een reeks storingen waarbij AI-codeertools een rol speelden. Voortaan moeten junior en mid-level engineers toestemming vragen aan senioren voor AI-geassisteerde codewijzigingen.

Dat meldt Financial Times. Dave Treadwell, senior vice-president bij Amazon, stuurde medewerkers een e-mail met een duidelijke boodschap: “Mensen, zoals jullie waarschijnlijk weten, is de beschikbaarheid van de site en de bijbehorende infrastructuur de laatste tijd niet goed geweest.” De wekelijkse “This Week in Stores Tech” (TWiST)-vergadering, normaal optioneel, werd dit keer verplicht gesteld voor alle aanwezigen.

Eerder deze maand lag Amazons website en app bijna zes uur plat na een fout in een software-code-implementatie. Klanten konden geen transacties afronden en hadden geen toegang tot accountgegevens of productprijzen.

De briefing vermeldt een “trend of incidents” met als kenmerken een “high blast radius” en “Gen-AI assisted changes”. Als bijdragende factor noemt Amazon “nieuw gebruik van GenAI waarvoor de best practices en safeguards nog niet volledig zijn vastgesteld”. AWS had in december bovendien een storing van 13 uur nadat engineers hun Kiro AI-tool bepaalde wijzigingen lieten doorvoeren. Over dit incident en een tweede soortgelijk geval, waarbij ook Amazon Q Developer betrokken was, berichtte Techzine eerder uitgebreid.

Strengere controle op AI-wijzigingen

Junior en mid-level engineers moeten voortaan toestemming vragen aan senioren voordat ze AI-geassisteerde wijzigingen doorvoeren. Treadwell kondigt ook kortetermijninitiatieven aan om toekomstige storingen te beperken. Amazon omschreef het beschikbaarheidsonderzoek als “part of normal business” en zegt continu te streven naar verbetering.

Op de achtergrond speelt ook personeelskrapte een rol. Amazon schrapte in januari 16.000 bedrijfsfuncties, de laatste in een reeks ontslagrondes. Meerdere engineers meldden eerder aan de FT dat ze als gevolg hiervan dagelijks meer “Sev2s” moesten afhandelen, incidenten die een snelle reactie vereisen om storingen te voorkomen. Amazon betwist dat de personeelsreductie verantwoordelijk is voor de toename van storingen.