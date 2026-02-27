Mega-investering: OpenAI haalt 110 miljard op bij Amazon en Nvidia

OpenAI haalt 110 miljard dollar op in een nieuwe financieringsronde. Amazon investeert tot 50 miljard dollar, Nvidia en SoftBank elk 30 miljard. De ChatGPT-maker wordt daarmee gewaardeerd op 840 miljard dollar en bereidt zich voor op een beursgang later dit jaar.

Amazon begint met een initiële bedrag van 15 miljard dollar; de overige 35 miljard volgt in de komende maanden zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In augustus vorig jaar streefde OpenAI nog naar een waardering van 500 miljard dollar. De huidige 840 miljard laat zien hoe snel de verwachtingen in de AI-sector zijn opgeschroefd.

De financiering is bedoeld om de datacenteruitgaven van OpenAI te ondersteunen. Grote techbedrijven en investeerders hopen dat een nauwere band met de maker van ChatGPT hen een voorsprong geeft in de AI-race. Amazon bereidt zich tegelijkertijd voor op een eigen investering van 200 miljard dollar in AI-infrastructuur.

Amazon wordt exclusieve cloudpartner voor OpenAI Frontier

De investering gaat gepaard met een nieuw cloudakkoord. OpenAI gaat 2 gigawatt rekencapaciteit gebruiken, aangedreven door Amazon’s eigen Trainium-chips. Bovendien wordt AWS de exclusieve externe cloudprovider voor OpenAI Frontier, het enterprise-platform waarmee klanten AI-agents bouwen, inzetten en beheren.

OpenAI Frontier richt zich op organisaties die zelfstandig AI-agents willen inzetten. Met AWS als exclusieve partner kiest OpenAI voor een duidelijke infrastructuurstrategie aan de enterprise-kant.

Microsoft behoudt exclusieve toegang tot API’s en modellen

Het nieuwe akkoord raakt de bestaande relatie met Microsoft niet. Microsoft Azure blijft de exclusieve cloudprovider voor de OpenAI API’s die toegang bieden tot de modellen. Ook blijven de eigen producten van OpenAI op Azure draaien, en houdt Microsoft zijn exclusieve licentie en toegang tot de intellectuele eigendom van OpenAI’s modellen en producten.

Over Nvidia bestaat nog onduidelijkheid. Het is niet duidelijk of de investering van 30 miljard dollar de eerdere toezegging vervangt die in september werd aangekondigd, waarbij Nvidia tot 100 miljard dollar in OpenAI zou investeren.

De financieringsronde komt voorafgaand aan de verwachte beursgang van OpenAI later dit jaar.

