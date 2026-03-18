Microsoft overweegt juridische stappen tegen OpenAI en Amazon

Microsoft overweegt juridische stappen te nemen tegen OpenAI en Amazon vanwege een deal van 50 miljard dollar. De samenwerking, waarbij Amazon Web Services de exclusieve externe cloudprovider wordt voor OpenAI’s enterprise platform Frontier, zou de exclusieve cloudovereenkomst tussen Microsoft en OpenAI schenden.

Dat stellen bronnen van Financial Times. Frontier is bedoeld voor het bouwen en uitvoeren van AI-agents. Vorige maand sloten Amazon Web Services (AWS) en OpenAI een akkoord waarbij AWS de exclusieve externe cloudprovider voor Frontier wordt. Microsoft stelt dat volgens een overeenkomst alle toegang tot OpenAI-modellen via Azure moet verlopen.

Frontier als kern van het geschil

“We kennen ons contract”, stelt een persoon bekend met het standpunt van Microsoft. “We zullen hen aanklagen als ze het schenden. Als Amazon en OpenAI een gok willen nemen op de creativiteit van hun contractjuristen, dan zou ik aan onze kant staan, niet aan die van hen.”

Een rechtszaak is nog niet zeker. Volgens de Financial Times zijn de partijen in gesprek om het conflict te beslechten vóór de lancering van Frontier. In een gezamenlijke verklaring van vorige maand bevestigden Microsoft en OpenAI dat Microsoft de “exclusieve licentie en toegang tot intellectuele eigendom” over OpenAI-modellen behoudt en dat Azure de exclusieve cloudprovider blijft.

Microsoft had eerder gedreigd de onderhandelingen met OpenAI stop te zetten over hun miljardensamenwerking. Tegelijk koos Microsoft voor Anthropic als alternatieve AI-partner, terwijl OpenAI naar Oracle stapte voor aanvullende cloudcapaciteit. De AWS-deal past daarin als de volgende stap in OpenAI’s multi-cloudstrategie.

