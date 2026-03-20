Cursor lanceert Composer 2 met frontier-niveau coderen

Cursor heeft Composer 2 uitgebracht, een eigen AI-model voor coderen. Het model presteert aanzienlijk beter dan zijn voorgangers op alle benchmarks. Ook een snellere variant is beschikbaar.

Composer 2 is beschikbaar in de AI-code-editor. Het model is het resultaat van verbeterd pretraining en reinforcement learning op langlopende codeertaken. Daarmee is Composer 2 in staat om complexe opdrachten op te lossen die honderden stappen vereisen.

Op drie benchmarks scoort het model duidelijk beter dan zijn voorgangers. Op de eigen CursorBench voor het meten van de prestaties van codeerassistenten haalt Composer 2 een score van 61,3, tegenover 44,2 voor Composer 1.5 en 38,0 voor Composer 1. Op Terminal-Bench 2.0 (test voor complexe taken binnen een CLI) en SWE-bench Multilingual (test voor oplossen softwareproblemen in verschillende talen) zijn soortgelijke sprongen te zien.

Frontier-kwaliteit tegen lagere prijs

Composer 2 kost 0,50 dollar per miljoen input-tokens en 2,50 dollar per miljoen output-tokens. Naast de standaardversie is er ook een snellere variant, die qua intelligentie gelijkwaardig is maar meer kost: 1,50 dollar per miljoen input-tokens en 7,50 dollar per miljoen output-tokens. Cursor maakt de fast-variant tot de standaardoptie. Volgens het bedrijf blijft deze prijs lager dan die van andere snelle modellen op de markt.

Voor gebruikers met een individueel plan valt Composer-gebruik binnen een aparte gebruikspool met een royale basisvergoeding. Het model is nu beschikbaar in Cursor zelf en in een vroege alfa van een nieuwe interface.

