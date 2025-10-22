Google AI Studio omarmt vibe coding voor snel bouwen apps

Google brengt nieuwe vibe coding-opties naar AI Studio, waardoor zowel developers als niet-technische gebruikers met prompts werkende applicaties kunnen bouwen. De update maakt het platform toegankelijker voor rapid prototyping en directe deployment naar Google Cloud Run.

Waar Vertex AI zich richt op specialisten als data scientists en machine learning-engineers, wil Google met AI Studio de ontwikkeling van AI-applicaties laagdrempeliger maken. Het vorig jaar gelanceerde platform krijgt nu een uitgebreide vibe coding-workflow die het mogelijk maakt applicaties te creÃ«ren via natuurlijke taal en eenvoudige instructies. Gebruikers kunnen met minimale technische kennis snel werkende prototypes bouwen en testen.

Nieuwe features versnellen ontwikkelproces

De update brengt verschillende nieuwe functionaliteiten naar het platform. In de ‘Build’-sectie verschijnt een applicatiegalerij en model selector. Voor productie-apps introduceert Google ondersteuning voor ‘secret variables’, waarmee API-keys veilig kunnen worden opgeslagen.

Google noemt ze ‘superpowers’: modulaire functionaliteiten die gebruikers met Ã©Ã©n klik aan hun prompts kunnen toevoegen. Ze moeten AI-outputs versnellen en het onderliggende Gemini-model in staat stellen tot dieper redeneren, mediabewerking en andere taken. Een ‘I’m Feeling Lucky’-knop biedt willekeurige prompt-suggesties om de creativiteit te stimuleren.

Van prototype naar productie in Ã©Ã©n klik

Wanneer de basis-app staat, kunnen gebruikers specifieke UI-elementen bewerken. Ook is het mogelijk Gemini te instrueren om de interface op gerichte wijze aan te passen. Het ontwikkelproces eindigt met een directe deployment naar Google Cloud Run via Ã©Ã©n muisklik, wat resulteert in een live URL voor testen en delen.

De workflow lijkt ontworpen voor situaties waar snelheid voorrang heeft op complexiteit. Wie snel een prototype wil testen of een simpele AI-applicatie nodig heeft, kan nu zonder diepgaande programmeerkennis aan de slag. Of het platform geschikt is voor productie-ready applicaties, blijft afhangen van de specifieke use case en vereiste functionaliteit.

Tip: Vertex AI van Google heeft generatieve AI-functies