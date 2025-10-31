Cursor 2.0 introduceert parallelle agents en eigen model

IDE Cursor lanceert versie 2.0 met meerdere verbeteringen. Tot acht agents kunnen nu parallel aan dezelfde codebase werken, terwijl een nieuw proprietary model vier keer sneller werkt dan vergelijkbare alternatieven. Ook wordt spraakbesturing geïntroduceerd.

Cursor introduceert Composer, het eerste eigen agentic codeermodel. Dit frontier-model is vier keer sneller dan even intelligente alternatieven, claimt het bedrijf. Het model kan code genereren en aanpassen op basis van natuurlijke taal.

De nieuwe Plan Mode werkt in de achtergrond. Ontwikkelaars kunnen een plan maken met één model en dit uitvoeren met een ander. Zelfs parallelle agents zijn bruikbaar om meerdere plannen tegelijk te reviewen.

Multi-agent ondersteuning centraal

In Cursor 2.0 kunnen ontwikkelaars tot acht agents tegelijk op één prompt loslaten. Via git worktrees of externe machines werkt elke agent in zijn eigen geïsoleerde kopie van de codebase. Dit voorkomt conflicten tussen bestanden.

Daarbij komt een nieuwe editor-interface. Een sidebar toont alle actieve agents en hun plannen. Ontwikkelaars houden zo overzicht over wat er precies gebeurt in hun codebase.

Verbeterde gebruikerservaring

De prompt-interface kreeg een make-over. Bestanden en mappen verschijnen nu inline als pills. Ook het kopiëren en plakken van prompts met getagde context is verbeterd.

Veel expliciete items zijn uit het contextmenu verwijderd, waaronder @Definitions, @Web, @Link, @Recent Changes en @Linter Errors. De agent kan deze context nu zelfstandig verzamelen zonder handmatig toevoegen in de promptinvoer.

Voice Mode maakt het mogelijk om de agent via spraak te bedienen met ingebouwde speech-to-text conversie. In de instellingen kunnen aangepaste submit-keywords worden gedefinieerd om de agent te laten starten.

Browser en sandboxing algemeen beschikbaar

De browserfunctionaliteit die in versie 1.7 in beta verscheen, is nu algemeen beschikbaar. Enterprise-teams krijgen extra ondersteuning voor het gebruik van de browser in 2.0. De browser kan nu in de editor worden ingebed, met krachtige tools om elementen te selecteren en DOM-informatie naar de agent door te sturen.

Ook sandboxed terminals zijn nu volledig uitgerold voor macOS. Shell-commando’s die niet op de allowlist staan, draaien automatisch in een sandbox met lees- en schrijftoegang tot de workspace, maar zonder internettoegang. Dit verhoogt de beveiliging aanzienlijk.

