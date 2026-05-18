Salesforce reserveert 300 miljoen dollar voor AI-codering met Anthropic

Salesforce verwacht dit jaar ongeveer 300 miljoen dollar uit te geven aan AI-tokens van Anthropic. Volgens CEO Marc Benioff (foto) gaat het grootste deel van dat budget naar AI-ondersteunde softwareontwikkeling. Tegelijkertijd werkt Salesforce aan nieuwe programmeerfunctionaliteit binnen Slack.

Benioff besprak de plannen in de All-In-podcast. Daar stelde hij volgens TNW dat AI-codeertools inmiddels zo’n grote impact hebben op de ontwikkelorganisatie van Salesforce, dat software sneller en goedkoper gebouwd kan worden. Volgens hem levert AI niet alleen voordelen op voor engineeringteams, maar ook voor klantenservice, support en marketing.

De uitgaven van Salesforce draaien om tokens, de verwerkingseenheden waarmee grote taalmodellen werken. AI-aanbieders rekenen zakelijke klanten af op basis van dat verbruik. Een jaarlijkse tokenrekening van 300 miljoen dollar zou Salesforce direct tot een van de grootste klanten van Anthropic maken.

Volgens Benioff zorgt AI binnen Salesforce al langer voor hogere efficiëntie. Eerder gaf hij aan dat automatisering met AI-agents het mogelijk maakte om het supportteam fors te verkleinen. Nu ziet hij vergelijkbare effecten bij softwareontwikkeling, met snellere iteraties en lagere ontwikkelkosten.

Slack krijgt nadrukkelijkere AI-rol

Salesforce wil daarnaast programmeerfunctionaliteit integreren in Slack, het samenwerkingsplatform dat het bedrijf in 2021 overnam. Benioff hintte daarbij op nieuwe mogelijkheden rond coderen binnen Slack, maar gaf nog weinig details vrij.

De AI-strategie rond Slack werd eerder dit jaar uitgebreid. Salesforce introduceerde tientallen nieuwe AI-functies voor Slackbot, waaronder het automatisch samenvatten van vergaderingen, het uitvoeren van taken via externe tools en ondersteuning voor CRM-processen. Die functionaliteit draait op Claude, het AI-model van Anthropic.

Ook financieel groeit AI snel voor Salesforce. Het bedrijf verwacht dat Slack dit jaar goed zal zijn voor ongeveer 3 miljard dollar omzet. Daarnaast groeide de jaarlijkse terugkerende omzet van Agentforce, de AI-agentdivisie van Salesforce, volgens recente kwartaalcijfers sterk.

Benioff gaf ook aan dat bedrijven slimmer moeten omgaan met AI-verzoeken. Hij verwacht dat organisaties een extra softwarelaag gaan inzetten die bepaalt welk AI-model een taak uitvoert. Complexe opdrachten zouden naar krachtige modellen zoals Claude gaan, terwijl eenvoudigere taken door kleinere en goedkopere modellen worden afgehandeld.

Dat kan volgens hem flink schelen in de operationele kosten. Grote modellen zijn duurder in gebruik dan lichtere varianten of opensource-alternatieven zoals Llama van Meta.

AI wordt structurele kostenpost

De enorme uitgaven van Salesforce illustreren volgens marktkenners hoe AI verschuift van experimentele technologie naar een vaste operationele kostenpost. Bedrijven investeren niet alleen fors in AI-modellen zelf, maar ook in infrastructuur en dagelijkse AI-consumptie.

Salesforce investeerde de afgelopen jaren bovendien al honderden miljoenen dollars in Anthropic zelf. Daarmee heeft het bedrijf inmiddels een klein belang opgebouwd in de snelgroeiende AI-ontwikkelaar. Volgens Benioff was die investering mede het gevolg van het feit dat Salesforce geen positie kon nemen in OpenAI.