Cursor versterkt AI-codingplatform met overname van Graphite

Cursor neemt code review-startup Graphite over en zet daarmee een volgende stap naar een end-to-end platform voor AI-ondersteunde softwareontwikkeling.

De overname werd op 19 december 2025 bekendgemaakt. De bedrijven sluiten de deal op een moment dat steeds meer organisaties ervaren dat niet het schrijven van code, maar het beoordelen en samenvoegen ervan de grootste bottleneck vormt.

Waar AI-code-editors het ontwikkelproces de afgelopen jaren aanzienlijk hebben versneld, zijn code reviews voor veel teams nauwelijks veranderd. Volgens Cursor neemt juist dit onderdeel een steeds groter deel van de tijd van engineers in beslag, omdat de tijd die nodig is om code te schrijven afneemt.

Graphite richt zich precies op dit probleem. Het bedrijf bouwde een platform dat teams helpt om wijzigingen sneller, nauwkeuriger en veiliger te beoordelen voordat code naar productie gaat. Inmiddels wordt de software gebruikt door tienduizenden engineers bij honderden bedrijven, waaronder grote namen in de technologiesector.

Met de overname brengt Cursor twee complementaire werelden samen, oordeelt Fortune. Cursor focust zich op het schrijven van code met behulp van AI, terwijl Graphite zich specialiseert in het review- en mergeproces. Door deze onderdelen dichter bij elkaar te brengen, willen de bedrijven de kloof verkleinen tussen lokale ontwikkeling en samenwerking rond pull requests. In de praktijk betekent dit onder meer slimmere, contextbewuste code reviews die beter aansluiten bij hoe teams daadwerkelijk werken.

Graphite blijft voorlopig zelfstandig

De financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt, al gaat het om een combinatie van cash en aandelen. Graphite blijft voorlopig als zelfstandig product en merk opereren, met hetzelfde team aan boord. De komende maanden en in de loop van 2026 willen de bedrijven werken aan diepere integraties, zonder gebruikers te dwingen direct over te stappen op een volledig nieuw platform.

De deal komt kort nadat Cursor bekendmaakte een jaaromzet op jaarbasis van 1 miljard dollar te hebben bereikt en een waardering van ruim 29 miljard dollar te hebben. Het bedrijf werd in 2022 opgericht door vier MIT-afgestudeerden en kende een snelle groei, mede dankzij grote enterprise-klanten die substantiële productiviteitswinsten rapporteerden. Graphite zelf haalde eerder dit jaar nog 52 miljoen dollar op en zag de omzet in 2024 naar eigen zeggen met een factor twintig groeien.

De overname past in een bredere trend waarin de markt voor AI-codingtools sterk groeit. Tegelijkertijd bestaat er discussie over de daadwerkelijke productiviteitswinst van dergelijke tools, waarbij sommige studies wijzen op beperkte of zelfs negatieve effecten.