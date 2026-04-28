Anthropic voegt geheugen toe aan Claude Managed Agents

Anthropic heeft een nieuwe functie aangekondigd voor zijn Claude Platform waarmee zogenoemde Managed Agents voortaan gebruik kunnen maken van ingebouwd geheugen. De functionaliteit is beschikbaar in publieke bèta en richt zich op agents die over meerdere sessies heen informatie moeten kunnen vasthouden en benutten.

Het geheugenmechanisme is ontworpen als een aparte laag die prestaties en flexibiliteit moet combineren. In plaats van vluchtige context per sessie, kunnen agents nu gegevens opslaan en later opnieuw gebruiken. Die gegevens worden vastgelegd als bestanden, zodat ontwikkelaars ze kunnen exporteren en beheren via een API. Daarmee blijft de controle over wat een agent onthoudt bij de gebruiker of ontwikkelaar.

Volgens Anthropic sluit de aanpak aan op hoe agents in de praktijk worden ingezet. Managed Agents draaien op infrastructuur die is geoptimaliseerd voor langdurige taken. Het toevoegen van geheugen moet ervoor zorgen dat deze systemen niet alleen taken uitvoeren, maar ook leren van eerdere interacties en die kennis delen. Agents kunnen gelijktijdig gebruikmaken van dezelfde geheugenopslag zonder elkaars gegevens te overschrijven.

Integratie met bestaande tooling

De geheugenlaag is gekoppeld aan een bestandssysteem, waardoor agents dezelfde middelen kunnen inzetten als bij reguliere taken, zoals bash-commando’s en code-executie. Dat moet leiden tot beter gestructureerde opslag van informatie en maakt het mogelijk om geheugen buiten de runtime te beheren.

Opslag kan worden ingericht met verschillende rechten, bijvoorbeeld alleen-lezen voor organisatiebrede data en lees- en schrijfrechten voor gebruikersspecifieke gegevens. Alle wijzigingen worden vastgelegd, waarbij elke schrijfactie zichtbaar wordt als een sessiegebeurtenis in de Claude Console. Ontwikkelaars kunnen zo volgen wat een agent heeft geleerd en waar die informatie vandaan komt, en eerdere versies herstellen of inhoud verwijderen.

De geheugenbestanden zijn te exporteren en via de API te beheren. Naast de console biedt het platform ook een command line interface om agents met geheugen te implementeren en te testen.

De functie speelt in op een bredere ontwikkeling waarbij AI-agents steeds vaker persistent gedrag vertonen en voortbouwen op eerdere interacties. Dat is relevant voor toepassingen zoals documentverwerking, klantenservice en interne tooling.

Met de introductie van ingebouwd geheugen zet Anthropic een stap richting meer autonome agents. Tegelijkertijd blijft de vraag hoe dit soort systemen zich verhouden tot eisen rond transparantie, controle en databeheer.