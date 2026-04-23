Anthropic testte beperking van Claude Code in Pro-abonnement

Anthropic heeft onder ontwikkelaars onrust veroorzaakt met een experiment rond de beschikbaarheid van Claude Code binnen zijn betaalde abonnementen. Het bedrijf onderzocht kortstondig of de ontwikkeltool uit het Pro-abonnement van 20 dollar per maand kon worden gehaald, wat bij nieuwe gebruikers direct merkbaar was. Bestaande abonnees behielden gewoon toegang.

De wijziging kwam volgens Ars Technica aan het licht doordat gebruikers opmerkten dat Claude Code niet langer als onderdeel van het Pro-pakket werd vermeld op de officiële prijspagina. Ook meldden nieuwe klanten dat zij geen toegang kregen tot de tool, terwijl die wel beschikbaar bleef in het aanzienlijk duurdere Max-abonnement. De plotselinge aanpassing leidde tot discussie op sociale platforms, waar ontwikkelaars hun verwarring en frustratie uitten.

Amol Avasare, verantwoordelijk voor groei bij Anthropic, reageerde op de commotie. Hij gaf op X aan dat het ging om een kleinschalige proef die slechts een klein deel van de nieuwe aanmeldingen trof. Volgens hem probeert het bedrijf beter te begrijpen hoe het gebruik van Claude zich ontwikkelt en welke abonnementsvormen daarbij passen.

Nieuwe geavanceerde functies

Avasare lichtte toe dat het gebruik van de dienst in korte tijd ingrijpend is veranderd. Waar het Max-abonnement oorspronkelijk bedoeld was voor intensieve chattoepassingen, zijn daar inmiddels geavanceerdere functies bij gekomen. Denk aan Claude Code en langdurig draaiende agents. Hij stelt dat gebruikers tegenwoordig veel vaker complexe workflows uitvoeren die continu actief blijven. Dit verhoogt de belasting per abonnee fors.

Volgens Avasare heeft Anthropic al eerder geprobeerd de groei in gebruik op te vangen met kleine aanpassingen. Daarbij ging het om strengere regels tijdens piekmomenten. Die maatregelen blijken echter niet voldoende om de huidige vraag op te vangen. Daarom verkent het bedrijf nieuwe manieren om de dienst stabiel en bruikbaar te houden.

De manier waarop de test werd uitgevoerd roept wel vragen op. Sommige gebruikers vinden het onduidelijk waarom een beperkte proef direct zichtbaar werd gemaakt in publieke documentatie, waardoor de indruk ontstond dat de wijziging voor iedereen gold. Kort na de ophef werd de prijspagina opnieuw aangepast en verscheen Claude Code weer als onderdeel van het Pro-abonnement.

Avasare benadrukt dat eventuele toekomstige aanpassingen niet onverwacht zullen worden doorgevoerd. Volgens hem zal het bedrijf gebruikers ruim vooraf informeren als wijzigingen gevolgen hebben voor bestaande abonnementen, zodat niemand afhankelijk hoeft te zijn van berichten op sociale media om op de hoogte te blijven.