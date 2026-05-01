Anthropic Claude Security nu beschikbaar voor alle Enterprise-klanten

Anthropic heeft Claude Security in publieke beta beschikbaar gesteld voor alle Enterprise-klanten. De tool, eerder bekend als Claude Code Security, scant codebases op kwetsbaarheden en stelt gerichte patches voor. Dat gebeurt via het model Claude Opus 4.7.

De tool was de afgelopen twee maanden al beschikbaar in een beperkte onderzoekspreview voor honderden organisaties. Hun feedback heeft de huidige versie gevormd, die nu beschikbaar is via de sidebar van Claude.ai of rechtstreeks via claude.ai/security.

In februari 2026 lanceerde Anthropic Claude Code Security voor Enterprise- en Team-klanten als beperkte preview voor het scannen van complexe kwetsbaarheden in code. Die naam is sindsdien veranderd naar Claude Security.

Zo werkt Claude Security

In tegenstelling tot conventionele scanners die patroonherkenning gebruiken, benadert Claude Security code als een beveiligingsonderzoeker. Het model leest de broncode, volgt datastromen en analyseert hoe componenten over bestanden en modules heen met elkaar samenwerken. Na een scan levert het een gedetailleerd overzicht per bevinding: hoe zeker het model is dat een kwetsbaarheid echt is, hoe ernstig deze is en hoe ze gereproduceerd kan worden. Bovendien genereert het instructies voor een gerichte patch die direct in Claude Code on the Web verwerkt kan worden.

Claude Opus 4.7 vormt het fundament van Claude Security. Dat model werd medio april uitgebracht als aanzienlijke stap vooruit op het gebied van software engineering en bevat als eerste model ook de beveiligingsmaatregelen uit Project Glasswing. Vroege gebruikers van Claude Security rapporteerden dat ze van scan tot patch kwamen in één zitting, iets wat eerder dagen aan afstemming tussen security- en engineeringteams vergde.

Partners en beschikbaarheid

Naast directe toegang integreren technologiepartners, waaronder CrowdStrike, Microsoft Security, Palo Alto Networks, SentinelOne, TrendAI en Wiz, Opus 4.7 in hun eigen platforms. Partijen als Accenture, BCG, Deloitte, Infosys en PwC helpen organisaties bij het uitrollen van Claude-geïntegreerde securityoplossingen voor kwetsbaarheidsbeheer en incident response.

Nieuwe functies in de publieke beta zijn onder meer geplande scans, het exporteren van bevindingen als CSV of Markdown en webhooks naar Slack, Jira en andere tools. Beheerders kunnen Claude Security inschakelen via de admin-console. Toegang voor Team- en Max-klanten volgt binnenkort.