xAI brengt AI-codeeragent Grok Build naar de terminal

xAI heeft een vroege bètaversie aangekondigd van Grok Build, een nieuwe AI-tool voor softwareontwikkeling die rechtstreeks vanuit de terminal werkt. Het bedrijf van Elon Musk (foto) positioneert de software als een agentic CLI, waarmee ontwikkelaars niet alleen code kunnen genereren, maar complete programmeer- en automatiseringstaken kunnen laten uitvoeren via natuurlijke taal.

De nieuwe tool is voorlopig alleen beschikbaar voor gebruikers van het abonnement SuperGrok Heavy. Volgens Engadget kost dat abonnement 300 dollar per maand, waarmee xAI zich in eerste instantie nadrukkelijk richt op professionele ontwikkelaars en power users.

AI-agent voor ontwikkelaars

Met Grok Build begeeft xAI zich nadrukkelijk op het terrein van AI-ondersteunde softwareontwikkeling, waar bedrijven als OpenAI en Anthropic eveneens zwaar op inzetten. De software draait lokaal in een command line interface en kan volgens xAI zelfstandig meerdere stappen binnen ontwikkeltrajecten uitvoeren.

De tool ondersteunt onder meer parallel werkende subagents, waarmee verschillende programmeertaken gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast noemt xAI integratie met worktrees, shellcommando’s en Visual Studio Code. Ontwikkelaars zouden daarmee grotere softwareprojecten kunnen opsplitsen in afzonderlijke AI-gestuurde taken.

Volgens de aankondiging kan Grok Build onder meer helpen bij het opzetten van applicaties, het aanpassen van bestanden en het automatiseren van ontwikkelworkflows. Daarbij wordt natuurlijke taal gebruikt als interface voor complexe programmeeropdrachten.

Focus op agentic AI

De introductie van Grok Build past binnen de bredere verschuiving richting zogeheten agentic AI. Daarbij functioneren AI-systemen niet langer alleen als chatbot of code-assistent, maar voeren ze zelfstandig acties uit binnen softwareomgevingen.

xAI koppelt Grok Build aan Grok 4.3, de nieuwste versie van zijn AI-model. Dat model beschikt volgens het bedrijf over uitgebreide mogelijkheden voor toolgebruik, reasoning en langdurige contextverwerking. xAI noemt een contextvenster van maximaal 1 miljoen tokens.

Volgens Engadget erkende Elon Musk eerder dat xAI achterloopt op concurrenten als Anthropic op het gebied van AI-ondersteund programmeren. De introductie van Grok Build lijkt onderdeel van een bredere poging om die achterstand te verkleinen. Het medium verwijst daarbij naar eerdere uitspraken van Musk waarin hij aangaf xAI opnieuw “from the foundations up” op te bouwen.

Concurrentie in AI-ontwikkeling neemt toe

De markt voor AI-gestuurde programmeertools ontwikkelt zich snel. OpenAI, Anthropic en Google investeren allemaal in systemen die zelfstandig code kunnen schrijven, testen en uitvoeren. xAI probeert zich daarbij te onderscheiden met een sterk op ontwikkelaars gerichte terminalaanpak.

De beschikbaarheid van Grok Build blijft voorlopig beperkt. xAI spreekt van een “early beta” en heeft nog geen algemene releasedatum bekendgemaakt.