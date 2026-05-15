AI-chipmaker Cerebras verbluft bij beursgang: aandeel stijgt met 68 procent

Cerebras, dat AI-chips op een levensgroot ‘wafer-scale’ formaat produceert, was meteen een favoriet onder Nasdaq-beleggers. De langverwachte beursgang leidde tot een groei in de waarde van het kersverse Cerebras-aandeel met 68 procent. Op papier is het bedrijf dus 95 miljard dollar waard op moment van schrijven. De vraag is nu of het bedrijf de torenhoge verwachtingen ook als beursgenoteerd bedrijf kan waarmaken.

Een gedeelte van de explosieve groei kan verklaard woorden uit het feit dat niemand de nieuwste Nvidia wil missen. Daar waar de GPU-maker echter als ingezetene gelijk profiteerde van de AI-opmars, is dit voor Cerebras een lastiger te bewandelen pad geweest. Allereerst moest het met ‘slechts’ tientallen miljoenen dollars haar eerste hardware produceren, een schijntje als daarmee de ontwikkeling van geavanceerde processoren gefinancierd moet worden.

Wafer-scale AI

Een nieuw AI-bedrijf dient zich te onderscheiden. Dat lukt veel partijen niet, of het nu om software of hardware gaat. Veel softwarepartijen deden in de eerste jaren na ChatGPT weinig meer dan het herverpakken van LLM’s, en menig “AI-chipbedrijf” had enkel een edge computing-chip beschikbaar dat in zeer beperkte scenario’s nuttig kon zijn. Voor AI-training en AI-inferencing op schaal waren en zijn er GPU’s van Nvidia of AMD, TPU’s van Google of Trainium-chips van AWS nodig. De unieke processoren van Cerebras mogen mogelijk ook in dat lijstje zitten, al is het tot nu toe met 510 miljoen dollar aan jaaromzet voor 2025 nog geen bezitter van een groot marktaandeel.

Waar Cerebras een unieke positie heeft verworven, is in het ontwerpen van een AI-chip dat een gehele chipwafer gebruikt. Dit zijn de ronde platen van silicium die na bewerking tientallen of honderden unieke chips bevatten. Althans, dat is normaliter het geval. Nadat de wafer is verwerkt (onder meer door veelal in een ASML-machine bewerkt te zijn), wordt deze opgesplitst. De best werkende chips zijn regelmatig een high-end processor, terwijl de minder goed presterende deeltjes van de wafer vaak nog bruikbaar zijn voor een goedkoper product. Dat paradigma past niet bij Cerebras, waar de chipwafer helemaal niet wordt opgesplitst.

Dat betekent dat Cerebras een geheel ander ontwerp hanteert. Dat wil zeggen: het bedrijf gaat ervan uit dat er enige foutmarge zit in het fabricageproces, maar in zijn geheel dient een wafer als één chip te kunnen fungeren. Het voordeel is dat de communicatie tussen de cores en het on-chip geheugen op die wafer ongelofelijk snel is, zeker ten opzichte van geheugen dat achteraf is gekoppeld aan het silicium of via DRAM of SSD-opslag wordt aangesproken.

AI-chips draaien om hardware én software

Cerebras mag dan ruim tien jaar oud zijn, het is in feite een jonge deelnemer op de chipmarkt. Nvidia, Google, AWS en AMD zijn de partijen met verschillende niveaus van adoptie, software-adaptatie en grootgebruikers. Ook al hebben Google en AWS het gebruik van hun chips mede te danken aan grootschalige investeringen in een partij als Anthropic, het betekent wel dat hun chips de dagelijkse productie-AI van bedrijven afrondt. Het grootste nadeel voor AMD is dat het in tegenstelling tot Nvidia niet een software-ecosysteem domineert, waardoor laatstgenoemde nog altijd geldt als de standaard op het gebied van AI-training en -inferencing. Op den duur zullen de torenhoge kosten het brede aanbod aan alternatieven met name inferencing een steeds diverser speelveld maken. Daar liggen dus ook voor een uitdager als Cerebras de kansen.

Vooralsnog is het niet duidelijk of Cerebras werkelijk de beste papieren heeft om sterk te groeien. Dat wil zeggen: het zal zeer waarschijnlijk omzetstijgingen blijven rapporteren in de vanaf nu verplichte kennisgeving van de kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf, maar de vraag is ten zeerste of die stijgingen leiden tot een steeds groter marktaandeel. Zoniet, dan kunnen de cijfers voor Cerebras nog altijd goed uitpakken en voor een lange tijd. Maar zonder een software-ecosysteem is het niet ‘sticky’. Hetzelfde probleem leek te gelden voor Groq, tevens een alternatieve AI-chipmaker, maar dat bedrijf is feitelijk opgekocht door Nvidia zelf.

Wat betreft de beurswaarde: dat is altijd speculatief, maar we hebben spectaculaire eerste dagen op de beurs met grote regelmaat opgevolgd zien worden door teleurstellende dalingen. Dotcom-bedrijven waren er berucht om (zie: TheGlobe.com of eToys.com), maar ook Bumble, Rivian, Peloton en Figma kunnen erover meepraten.

