Onrust bij xAI na vertrek meerdere medeoprichters

Het AI-bedrijf xAI van Elon Musk kampt met opnieuw een vertrek in de top. Medeoprichter en AI-onderzoeker Jimmy Ba heeft aangekondigd zijn werkzaamheden bij het bedrijf neer te leggen. Via een bericht op X liet hij weten met waardering terug te kijken op zijn betrokkenheid bij de oprichting en beginfase van xAI.

Ba vertrekt volgt kort na het afscheid van medeoprichter Tony Wu, die eerder deze week bekendmaakte op te stappen, schrijft CNBC. De opeenvolgende vertrekken vallen samen met een periode van grote veranderingen binnen het bedrijf. xAI werd onlangs samengevoegd met SpaceX, Musks ruimtevaartonderneming. Tegelijkertijd circuleren plannen voor een beursgang van SpaceX later dit jaar. Het vertrek van meerdere sleutelfiguren roept daardoor vragen op over de interne stabiliteit en strategische koers van het AI-bedrijf.

Jimmy Ba, verbonden aan de Universiteit van Toronto, geldt als een gerespecteerde naam binnen de AI-onderzoekswereld. Zijn werk leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Grok 4-modellen, de nieuwste generatie AI-systemen van xAI. Eerder namen ook medeoprichters Igor Babuschkin, Kyle Kosic en Christian Szegedy afscheid van het bedrijf. Daarnaast maakte Greg Yang recent bekend zijn rol terug te schroeven om zich te richten op zijn herstel van de ziekte van Lyme.

De integratie van xAI en SpaceX werd gerealiseerd via een aandelenruil. Volgens berichtgeving werd SpaceX daarbij gewaardeerd op 1 biljoen dollar en xAI op 250 miljard dollar. Musk gebruikte eerder een vergelijkbare constructie om zijn sociale netwerk X, het voormalige Twitter, onder te brengen bij xAI.

Toezichthouders houden xAI in de gaten

Naast interne verschuivingen staat het bedrijf in het vizier van verschillende toezichthouders in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Onderzoeken werden gestart nadat bleek dat de Grok-chatbot en bijbehorende beeldgenerator konden worden ingezet voor het genereren en verspreiden van expliciete deepfakebeelden zonder toestemming van betrokkenen. Daarbij zouden ook afbeeldingen van minderjarigen als uitgangspunt zijn gebruikt.

xAI werd in 2023 opgericht met de ambitie om te concurreren met gevestigde AI-spelers zoals OpenAI en Google. De oorspronkelijke missie was om fundamentele inzichten te verkrijgen in de aard van het universum. Inmiddels lijkt de focus verschoven naar snelle groei, commerciële toepassing en nauwere verwevenheid met Musks bredere technologieportfolio.

Het bedrijf heeft tot op heden geen inhoudelijke reactie gegeven op de recente personele wisselingen en de lopende onderzoeken.