GitLab maakt geld vrij voor agentic AI-investeringen met ontslagronde

GitLab ontslaat ongeveer 14 procent van zijn personeelsbestand, zo’n 350 mensen, en trekt zich terug uit 22 landen. Het bedrijf maakte de herstructurering bekend samen met de resultaten over het eerste kwartaal van het boekjaar 2027, waarin de omzet met 23 procent steeg tot 264,2 miljoen dollar. Het management zegt dat het grootste deel van de besparingen opnieuw zal worden geïnvesteerd in R&D en AI-producten.

Het bedrijf verwacht 30 tot 35 miljoen dollar aan herstructureringskosten te boeken, voornamelijk voor ontslagvergoedingen, retentie- en beëindigingsuitkeringen, meldt The Next Web. Ongeveer 19 miljoen dollar daarvan komt in het huidige kwartaal terecht, de rest wordt verdeeld over de volgende drie kwartalen. GitLab zei dat het plan tegen het einde van het boekjaar 2027 grotendeels voltooid zou moeten zijn.

CEO kadert bezuinigingen in het licht van AI-kansen

CEO Bill Staples maakte in zijn voorbereide toespraak geen melding van de ontslagen. In plaats daarvan wees hij op het momentum van AI: “Het agentic AI-tijdperk zorgt voor structurele rugwind voor GitLab, en het eerste kwartaal liet dat duidelijk zien met toenemende platformactiviteit en veelbelovende tractie van het GitLab Duo Agent Platform”, zei hij.

Het management verklaarde dat het van plan is het grootste deel van de besparingen te herinvesteren in R&D en AI-producten in plaats van ze als marge opzij te zetten. GitLab heeft zijn Duo Agent Platform uitgebreid, dat eerder dit jaar algemeen beschikbaar kwam. Het platform verdiept de integratie met de Claude-modellen van Anthropic en omvat partnerschappen met AWS en Google Cloud voor agentic functies op Bedrock en Vertex AI. Met GitLab 19.0, uitgebracht in mei, breidden agents zich verder uit over de levenscyclus van softwareontwikkeling, met aandacht voor planning, codereview, beveiliging en CI/CD.

Sterk kwartaal, verhoogde prognose

De marge steeg van 12 procent naar 14 procent, en het nettoverlies daalde sterk van 35,9 miljoen dollar naar 5 miljoen dollar. GitLab verhoogde ook zijn winstprognose voor het hele jaar en kocht tijdens het kwartaal ongeveer 2,4 miljoen aandelen terug.

GitLab is verre van de enige partij die inkrimpt om te investeren in AI. Een aantal softwarebedrijven heeft dit jaar het personeelsbestand ingekrompen terwijl ze groei boekten, en deze stappen gepresenteerd als een inzet op een compacter, AI-gedreven model. Beleggers hadden de kwartaalcijfers van GitLab in eerdere periodes al nauwlettend in de gaten gehouden. Hoe dan ook, het schrappen van banen om in AI te kunnen investeren lijkt vaker voor te komen dan banenverlies doordat AI taken overneemt. GitLab is daar een voorbeeld van, net zoals we onder andere bij Meta en Oracle hebben gezien.