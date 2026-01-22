GitLab brengt agentic AI naar het hart van DevOps

GitLab heeft zijn Duo Agent Platform algemeen beschikbaar gemaakt. Met deze general availability zet het bedrijf een volgende stap in de integratie van agentic AI binnen het volledige DevOps-proces.

Het platform is bedoeld om ontwikkelteams te ondersteunen met AI-gestuurde automatisering die werkt binnen de bestaande context, standaarden en governance van een organisatie.

Centraal in de GA-release staat Agentic Chat. Deze functionaliteit bouwt voort op de eerder geïntroduceerde Duo Chat, maar gaat een stap verder door context uit vrijwel alle onderdelen van GitLab te benutten. Denk aan issues, merge requests, CI/CD-pipelines en securitybevindingen. Agentic Chat kan niet alleen adviseren, maar ook daadwerkelijk acties uitvoeren namens ontwikkelaars, afhankelijk van ingestelde rechten en goedkeuringen.

Platform als onderdeel van dagelijks werk

Binnen de GitLab-webinterface kan Agentic Chat onder meer issues, epics en merge requests aanmaken en relevante bevindingen samenvatten tot concrete vervolgstappen. In ontwikkelomgevingen zoals Visual Studio Code en JetBrains IDE’s helpt de chat bij het genereren van code, configuraties en infrastructure-as-code. Daarnaast kan het bugs oplossen, documentatie schrijven en ondersteunende teksten produceren. GitLab positioneert deze functionaliteit nadrukkelijk als onderdeel van het dagelijkse werk van ontwikkelaars, in plaats van als losse AI-assistent.

Het Duo Agent Platform levert ook vooraf gebouwde foundational agents die direct inzetbaar zijn. Bij de start zijn er twee beschikbaar. De Planner agent helpt bij het structureren en prioriteren van werk en het opsplitsen van taken binnen GitLab. De Security Analyst agent richt zich op het analyseren van kwetsbaarheden en andere securitysignalen en geeft uitleg over de impact en mogelijke vervolgstappen. GitLab geeft aan dat aanvullende agents zich momenteel in bèta bevinden en later beschikbaar komen.

Naast deze standaardagents kunnen organisaties ook eigen agents bouwen, afgestemd op interne processen en beleidsregels. Het platform ondersteunt bovendien het gebruik van externe agents en tools, zoals Claude Code of OpenAI Codex CLI. Via een MCP Client kan GitLab worden gekoppeld aan andere systemen, waaronder Jira, Slack, Confluence, Playwright en Grafana. Daarmee wil GitLab teams flexibiliteit bieden zonder de centrale regie over data en beveiliging te verliezen.

Agentic Flows voor complexe taken

Een ander belangrijk onderdeel van het platform zijn zogeheten Agentic Flows. Hiermee kunnen meerdere agents in samenhang worden ingezet om complexere taken uit te voeren, zoals het opzetten van een merge request vanuit een issue, het migreren of repareren van CI/CD-pipelines of het stroomlijnen van code reviews. Deze flows combineren automatisering met controle, waarbij menselijke goedkeuring onderdeel kan blijven van het proces.

Op het gebied van governance richt GitLab zich nadrukkelijk op enterprise-omgevingen. Het platform is beschikbaar op GitLab.com en in self-managed installaties vanaf de 18.8-release. Organisaties krijgen controle over modelkeuze per namespace, groepsgebaseerde toegangsrechten en goedkeuringsflows voor toolgebruik. Integraties met LDAP en SAML moeten ervoor zorgen dat het gebruik van agentic AI aansluit op bestaande identity- en securitystructuren. Daarmee wil GitLab AI diep in het ontwikkelproces verankeren zonder concessies te doen aan compliance en beheer.