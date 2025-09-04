Beleggers kritisch op cijfers Figma, PagerDuty en GitLab

De kwartaalresultaten van drie softwarebedrijven lieten betere cijfers zien dan verwacht, maar beleggers toonden zich niet onder de indruk. Figma, PagerDuty en GitLab presenteerden stevige groei en positieve ontwikkelingen, maar hun aandelen doken nabeurs omlaag door tegenvallende vooruitzichten en zorgen over de groeiverwachtingen.

Figma heeft voor het eerst sinds zijn beursgang in juli cijfers gepresenteerd. De omzet kwam in het tweede kwartaal uit op 249,6 miljoen dollar. Dat was net boven de analistenverwachting van 248,8 miljoen dollar. En zelfs 41 procent hoger dan een jaar eerder. Het bedrijf boekte een kleine nettowinst van 846.000 dollar. Dit staat tegenover een verlies van 828 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste operationele winst bedroeg 11,5 miljoen dollar.

Voor het derde kwartaal verwacht Figma een omzet tussen 263 en 265 miljoen dollar, goed voor circa 33 procent groei. Over heel 2025 mikt het bedrijf op iets meer dan 1,02 miljard dollar omzet. En 88 tot 98 miljoen dollar aangepaste operationele winst.

Ondanks de meevallende cijfers en vooruitzichten daalde het aandeel nabeurs met 14 procent. Dat had deels te maken met zorgen over de groei en de aflopende lockup-periodes voor werknemersaandelen. Na de beursintroductie is afgesproken dat 25 procent van die aandelen al begin september vrij verhandelbaar wordt, terwijl 35 procent pas in augustus 2026 vrijkomt.

CEO Dylan Field benadrukte dat AI vooral een aanvulling vormt op de rol van ontwerpers. En dat nieuwe tools zoals Figma Make en Figma Sites de creatieve workflow moeten versnellen. CFO Praveer Melwani gaf aan dat klanten in de toekomst extra AI-credits zullen kunnen aanschaffen, maar dat de kosten nu al in het bedrijfsmodel zijn opgenomen.

Figma sloot het kwartaal af met 1.119 klanten die meer dan 100.000 dollar per jaar betalen, een stijging ten opzichte van 1.031 in het voorgaande kwartaal. Het bedrijf beschikt daarnaast over 1,6 miljard dollar aan liquide middelen en beleggingen.

PagerDuty stelt teleur met omzet en outlook, aandeel zakt

PagerDuty overtrof in het tweede kwartaal van fiscaal 2026 de winstverwachtingen. Het bedrijf bleef echter achter op omzet. En het stelde teleur met de vooruitzichten voor het lopende jaar. Het aandeel daalde nabeurs met ruim 3 procent.

Het bedrijf rapporteerde een aangepaste winst van 30 cent per aandeel, hoger dan de 20 cent waar analisten op rekenden en meer dan de 21 cent in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg 6 procent naar 123,4 miljoen dollar, net onder de consensus van 123,7 miljoen dollar. De jaarlijkse terugkerende omzet kwam uit op 499 miljoen dollar (+5 procent), met een net retention rate van 102 procent. Het aantal klanten groeide naar 15.322, waarvan 868 meer dan 100.000 dollar per jaar bijdragen.

CEO Jennifer Tejada benadrukte dat PagerDuty belangrijke mijlpalen behaalde, waaronder GAAP-winstgevendheid, internationale groei en meer nieuwe klanten dan in heel vorig jaar. Ze stelde dat AI zowel kansen als complexiteit creëert, en dat PagerDuty goed gepositioneerd is als realtime operationsplatform voor ondernemingen en AI-native bedrijven.

Toch woog de tegenvallende outlook zwaarder. Voor het derde kwartaal verwacht PagerDuty een omzet tussen 124 en 126 miljoen dollar, met een winst van 24 tot 25 cent per aandeel. Over heel fiscaal 2026 wordt nu gerekend op 493 tot 497 miljoen dollar omzet, lager dan de eerdere prognose van 500 tot 507 miljoen dollar en ook onder de analistenverwachting van 503 miljoen dollar.

GitLab overtreft verwachtingen, maar koers daalt

GitLab heeft in het tweede kwartaal van fiscaal 2026 sterke resultaten geboekt met een omzetgroei van 29 procent tot 236 miljoen dollar en een aangepaste winst per aandeel van 24 cent, beide boven de verwachtingen. Analisten rekenden op respectievelijk 227 miljoen dollar en 16 cent.

Het aantal klanten met meer dan 5.000 dollar aan terugkerende jaaromzet steeg met 11 procent tot 10.338, terwijl het aantal grote klanten met meer dan 100.000 dollar omzet met 25 procent toenam tot 1.344. De net retention rate bleef met 121 procent op een hoog niveau.

Het bedrijf introduceerde het GitLab Duo Agent Platform in publieke bèta, een AI-orchestrationplatform dat samenwerking tussen ontwikkelaars en AI ondersteunt. Ook werd een strategische samenwerking met AWS aangekondigd om GitLab Dedicated breder beschikbaar te maken voor grote ondernemingen.

Ondanks de sterke cijfers reageerden beleggers terughoudend. Het aandeel daalde nabeurs met ruim 6 procent, vooral vanwege een voorzichtige omzetverwachting voor het derde kwartaal.

Voor het volledige boekjaar mikt GitLab op een omzet van 936 tot 942 miljoen dollar en een aangepaste winst per aandeel van 82 tot 83 cent.