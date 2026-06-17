SentinelOne opent Purple AI Agentic Investigation voor klanten

SentinelOne opent Purple AI Agentic Investigation voor alle klanten op het Singularity Platform. De nieuwe ‘zero-click’ capability detecteert, onderzoekt en stopt bedreigingen volledig autonoom, zonder menselijke tussenkomst. Tegelijk introduceert het bedrijf Singularity Credits als betaalmunt voor AI-werk binnen het platform. Een gratis trial is direct beschikbaar.

De nieuwe functionaliteit stelt SOC-teams in staat om bedreigingen volledig automatisch te laten detecteren, onderzoeken en afhandelen, zonder handmatige tussenkomst. Wanneer een dreiging een vooraf ingestelde drempel overschrijdt, initieert Purple AI zelfstandig een onderzoek, geeft een verdict en stopt de dreiging op machinesnelheid.

“Onderzoekscapaciteit is de beperkende factor van de moderne SOC geworden: detecties nemen toe, alerts raken in de wachtrij en verdicts wachten op de beschikbaarheid van analisten”, stelt Chris Corde, Chief Product Officer bij SentinelOne. “Purple AI’s Agentic Investigation is ontworpen om die beperking weg te nemen door onderzoeken automatisch, continu en direct te maken.”

Hoe Agentic Investigation werkt

Technisch leunt de nieuwe functionaliteit op telemetrie die al aanwezig is in het Singularity Platform, van endpoint en identity tot cloud en derde partijen. Er is geen aparte configuratie of implementatie vereist. Activatie gaat via één klik. Purple AI combineert daarvoor modellen van Anthropic’s Claude, OpenAI’s GPT en SentinelOne’s eigen Ultraviolet-modellen.

Elk onderzoek levert een volledige auditeerbare bewijsketen op, zodat analisten elke stap van de AI kunnen controleren. De mate van autonomie is instelbaar via een human-in-the-loop-aanpak. Verdicts kunnen automatisch een actie triggeren of de analist een aanbeveling sturen. Activatie is admingecontroleerd, rolgebaseerd en op elk moment terug te draaien.

Daarnaast beschikt Purple AI over een MCP Server waarmee externe AI-frameworks en applicaties kunnen bouwen op Purple AI-mogelijkheden.

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Singularity Credits als betaaleenheid

Tegelijk introduceert SentinelOne Singularity Credits, een uniforme munteenheid voor AI-gedreven werk binnen het Singularity Platform, waaronder Agentic Investigation. Klanten ontvangen voorlopig een gratis tegoed om de functionaliteit te testen. Tijdens de trial worden credits wel verbruikt, maar er wordt niets in rekening gebracht en er is geen betaalmethode vereist. Na de trial zijn credits beschikbaar via partners, directe facturering of e-commerce.

De trial is nu beschikbaar in de Singularity Platform-console. Bestaande en nieuwe klanten kunnen zich direct aanmelden en meteen autonome onderzoeken starten.