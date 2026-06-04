VS Code houdt AI-context voortaan vast tussen apparaten

Microsoft heeft tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie Build 2026 een nieuwe versie van Visual Studio Code aangekondigd. Versie 1.123 richt zich vooral op het verder integreren van AI-functionaliteit in de dagelijkse workflow van ontwikkelaars. Daarbij valt met name de mogelijkheid op om AI-context en werksessies tussen verschillende apparaten te synchroniseren.

Ontwikkelaars die zijn ingelogd met een GitHub-account kunnen voortaan niet alleen chatgesprekken, maar ook gewijzigde bestanden, repository-informatie en gekoppelde pull requests meenemen naar een andere machine. Daarmee moet het eenvoudiger worden om werkzaamheden naadloos voort te zetten, ongeacht waar een sessie wordt hervat, stelt Neowin.

Nieuw is ook de functie Chronicle. Via het commando /chronicle kunnen gebruikers eerdere AI-sessies in natuurlijke taal doorzoeken. Daarnaast kan de functie automatisch samenvattingen van uitgevoerde werkzaamheden genereren en inzichten bieden in de eigen productiviteit.

Onderzoekstool voor complexe code

Microsoft breidt daarnaast de mogelijkheden van zijn AI-agents verder uit. Met de nieuwe Research Agent kunnen ontwikkelaars via het commando /research diepgaand onderzoek laten uitvoeren naar een codebase, API of softwareproject. De agent combineert informatie uit lokale broncode, GitHub-repositories en online bronnen en levert daarvan een rapport in Markdown-formaat.

Ook het werken met meerdere AI-sessies tegelijk wordt eenvoudiger. Gebruikers kunnen verschillende agents naast elkaar openen en vastzetten om code, antwoorden of analyses direct met elkaar te vergelijken.

Onder de motorkap heeft Microsoft aanpassingen gedaan aan de manier waarop AI-agents omgaan met netwerkverbindingen. Wanneer een taak binnen een beveiligde sandbox extra internettoegang nodig heeft, probeert VS Code deze automatisch opnieuw uit te voeren met ruimere netwerkrechten. Alleen wanneer dat niet werkt, wordt uitgeweken naar een uitvoering buiten de sandbox. Volgens Microsoft blijft zo de bescherming van het bestandssysteem behouden zonder dat netwerkafhankelijke taken vastlopen.

Browser en beveiliging aangepakt

De ingebouwde browser van VS Code krijgt eveneens een update. Ontwikkelaars kunnen nu gerichter schermafbeeldingen maken van specifieke delen van een pagina of van complete websites. Die beelden kunnen vervolgens direct als context worden gebruikt in gesprekken met AI-assistenten. Verder heeft Microsoft het tabbeheer uitgebreid en ondersteuning toegevoegd voor favoriete pagina’s in de adresbalk.

Op beveiligingsgebied kiest het bedrijf voor een voorzichtige aanpak. Updates van extensies van externe partijen worden voortaan met een vertraging van twee uur uitgerold. Die extra tijd moet voorkomen dat kwaadaardige of defecte updates zich direct naar grote aantallen systemen verspreiden.

VS Code 1.123 is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux. De release onderstreept opnieuw dat Microsoft de code-editor steeds nadrukkelijker positioneert als platform voor AI-ondersteunde softwareontwikkeling.