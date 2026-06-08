Linux-kernel 7.1 is bijna gereed

De ontwikkeling van Linux 7.1 bevindt zich in de afrondende fase. Linus Torvalds (foto) heeft release candidate 7 (rc7) beschikbaar gesteld en verwacht dat de definitieve versie volgende week kan verschijnen, mits er geen onverwachte problemen meer opduiken.

Volgens Torvalds verloopt de stabilisatie van de nieuwe kernel volgens plan. Hoewel rc7 nog altijd een aanzienlijk aantal wijzigingen bevat, neemt de omvang van de aanpassingen af. Dat wordt binnen het Linux-project doorgaans gezien als een aanwijzing dat een release klaar is voor afronding, legt Neowin uit.

Grafische subsystemen vormden deze week het belangrijkste aandachtspunt. Daarnaast zijn diverse netwerkgerelateerde correcties doorgevoerd. Verder bevat rc7 een mix van kleinere verbeteringen verspreid over verschillende onderdelen van de kernel, waaronder drivers, bestandssystemen, architectuurspecifieke code en ondersteuning voor minder gebruikelijke configuraties.

Op hardwaregebied valt vooral de verdere ondersteuning voor AMD op. De kernel krijgt aanvullende ondersteuning voor toekomstige Zen 6-processoren en bevat correcties voor onderdelen van AMD’s grafische infrastructuur, waaronder SDMA 7.1 en de GFX11-architectuur.

Ook verschillende laptops profiteren van specifieke aanpassingen. Voor meerdere Lenovo-modellen zijn compatibiliteitsproblemen opgelost, terwijl bij een laptop van HONOR een fout rond het ingebouwde toetsenbord is aangepakt. Daarnaast zijn verbeteringen toegevoegd voor enkele systemen van MSI, waaronder ondersteuning voor een nieuw model uit de Raider-serie en een oplossing voor een niet-functionerende interne microfoon op een Bravo-laptop.

Laatste stap voor definitieve release

Linux-kernels doorlopen na de introductie van nieuwe functies een testfase met opeenvolgende release candidates. In de meeste gevallen eindigt dat traject na zeven kandidaten, waarna de stabiele versie wordt vrijgegeven. Alleen wanneer nog belangrijke problemen resteren, volgt een extra rc8.

Als zich de komende dagen geen nieuwe complicaties voordoen, lijkt Linux 7.1 die extra tussenstap niet nodig te hebben. Daarmee zou de nieuwe kernel al volgende week officieel beschikbaar kunnen komen.

Gebruikers zijn vervolgens afhankelijk van hun Linux-distributie voor de uitrol. Distributies met een snel releasebeleid, zoals Fedora en Arch Linux, nemen nieuwe kernels doorgaans als eerste op. Zakelijke distributies kiezen vaker voor oudere, langdurig ondersteunde kernelversies waarin beveiligingsupdates worden teruggeplaatst.

Voor de meeste gebruikers betekent Linux 7.1 vooral betere ondersteuning voor recente hardware. Wie op een stabiele, oudere kernel blijft draaien, ontvangt doorgaans dezelfde beveiligingscorrecties, maar niet alle nieuwe hardwareverbeteringen. Dat maakt de overstap vooral interessant voor gebruikers van de nieuwste processoren, grafische kaarten en laptops.