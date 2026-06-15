Linux-kernel 7.1 uitgebracht met vernieuwde NTFS-driver

Linus Torvalds heeft op zondag versie 7.1 van de Linux-kernel officieel uitgebracht. Een nieuwe NTFS-driver, Intel FRED (Flexible Return & Event Delivery) en andere kleine verbeteringen vormen de nieuwe release.

Linus Torvalds maakte de release bekend via de mailinglijst en kondigde aan dat de kernel direct te downloaden is vanuit zijn Git-tree. De afgelopen maanden was de voortgang al goed te volgen: zowel de aankomende NTFS-wijzigingen als de bijna complete release candidate gaven al een goede indicatie..

De belangrijkste toevoeging is een volledig vernieuwde NTFS-implementatie, waaraan vier jaar is gewerkt. Linux ondersteunde NTFS al decennialang, maar de schrijfondersteuning was altijd omslachtig en traag. Dit was problematisch voor gebruikers van externe opslag dat van NTFS gebruikmaakte. Overigens is de nieuwe implementatie niet de standaard; het vergt een handmatige wijziging.

Sneller schrijven dankzij delayed allocations

De vernieuwde driver werkt met delayed allocations: schrijfacties worden eerst gebundeld voordat ze op de schijf belanden. Kleine schrijfoperaties profiteren hier het meest van, of waren voorheen bijzonder problematisch, zo u wilt. Voorheen moesten gebruikers van NTFS-schijven, zoals externe harde schijven, terugvallen op een veel tragere driver. De nieuwe implementatie maakt ook gebruik van iomap, een modernere API die schijfstabiliteit moet verbeteren.

De ontwikkeling begon als een modernisering van bestaande kernelcode. De ontwikkelaar ervan, Namjae Jeon, toonde eerder al dat de driver meer validatietests haalt dan de bestaande NTFS3-driver van Paragon Software. Die driver blijft voorlopig naast de nieuwe implementatie in de kernel staan.

Landlock beschermt nu ook domain sockets

Naast opslag breidt kernelversie 7.1 ook securityfeatures uit. Het Landlock-mechanisme, dat toegangsrechten voor processen afschermt, werkte voorheen alleen voor bestanden, bestandssystemen en netwerkverbindingen. Vanaf 7.1 geldt de bescherming ook voor domain sockets, de communicatiekanalen tussen processen op hetzelfde systeem.

Op hardwaregebied is de ondersteuning flink uitgebreid. Oudere AMD-gpu’s, de toekomstige Intel Panther Lake-cpu’s en gpu’s uit de Arc-serie worden nu ondersteund. Ook is de dwc3-driver verbeterd. Eerder in de ontwikkelcyclus waren al forse KVM-testwijzigingen verwerkt, al had dat voornamelijk te maken met hernoemde testcomponenten in plaats van grote architecturele veranderingen.

Versie 7.2 staat gepland voor augustus.