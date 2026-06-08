AI vergroot juist vraag naar techtalent, stelt Linux Foundation

Kunstmatige intelligentie leidt vooralsnog niet tot een krimp van de IT-arbeidsmarkt. Integendeel: organisaties verwachten de komende jaren meer technisch personeel nodig te hebben. Tegelijk groeit de bezorgdheid over beveiliging, ontbrekende vaardigheden en de afnemende instroom van junior talent. Dat blijkt uit het State of Tech Talent Europe 2026-rapport van de Linux Foundation.

Voor het onderzoek werden in februari 2026 organisaties ondervraagd over AI, personeelswerving en technische vaardigheden. De resultaten laten zien dat AI in Europa naar verwachting leidt tot een netto groei van de IT-werkgelegenheid van 27 procent in 2026 en 17 procent in 2027. Wereldwijd liggen die percentages met respectievelijk 34 en 25 procent iets hoger.

Dat beeld wijkt af van de indruk die recente ontslagrondes bij grote technologiebedrijven hebben gewekt. Volgens de Linux Foundation zijn die vooral geconcentreerd bij ondernemingen met meer dan 20.000 medewerkers. Kleinere organisaties verwachten juist hun technische teams uit te breiden.

Grote vraag naar AI-specialisten

De sterkste groei wordt verwacht bij functies die direct verband houden met AI. Europese organisaties voorzien daar een netto toename van 64 procent, tegenover 58 procent wereldwijd. Tegelijk ontstaat een scheve verdeling op de arbeidsmarkt. Terwijl de vraag naar ervaren AI-specialisten groeit, neemt het aantal startersfuncties in Europa af. Het onderzoek spreekt van een netto daling van 3 procent voor entry-level posities. Wereldwijd is nog wel sprake van groei.

Volgens de onderzoekers kan dat op termijn leiden tot een tekort aan professionals met middelbare en senior ervaring. De uitkomsten sluiten aan bij voorspellingen van het World Economic Forum, dat wereldwijd een netto groei van 78 miljoen banen verwacht tegen 2030. Niet de technologie zelf, maar beveiliging en privacy vormen volgens organisaties de grootste belemmeringen voor verdere AI-adoptie. Security wordt door 51 procent van de respondenten genoemd als rem op de invoering van nieuwe technologie, gevolgd door een gebrek aan vaardigheden met 44 procent.

AI is inmiddels vrijwel overal aanwezig. In Europa zegt 93 procent van de organisaties AI-oplossingen te implementeren, wereldwijd loopt dat op tot 99 procent. Veel organisaties missen echter nog de basis om AI veilig en op schaal in te zetten. Een meerderheid meldt tekorten aan expertise op het gebied van AI-beveiliging, risicobeheer, kostenoptimalisatie en operationeel beheer van AI-systemen.

Vooral cybersecurity blijkt een knelpunt. Bijna de helft van de Europese organisaties zegt onderbezet te zijn op dit terrein, aanzienlijk meer dan het wereldwijde gemiddelde. Daarnaast geeft 61 procent aan te kampen met tekortschietende kennis rond AI-beveiliging en risicobeheer.

Open source en omscholing

Volgens de Linux Foundation raakt het vraagstuk ook aan digitale soevereiniteit. Europese organisaties willen minder afhankelijk worden van buitenlandse technologieplatformen, maar daarvoor is voldoende lokaal technisch talent nodig.

Open source speelt daarbij een belangrijke rol. Meer dan de helft van de Europese organisaties ziet open source als de belangrijkste strategie om AI-oplossingen te implementeren en tegelijkertijd meer technologische autonomie op te bouwen. Lagere licentiekosten, minder vendor lock-in en meer controle over technologie worden als belangrijkste voordelen genoemd. Om de bestaande tekorten op te lossen richten organisaties zich vooral op de ontwikkeling van eigen medewerkers. Het bijscholen en omscholen van personeel wordt door 63 procent van de respondenten genoemd als belangrijkste aanpak.

Volgens het onderzoek kiezen organisaties 3,7 keer vaker voor omscholing dan voor nieuwe aanstellingen in strategische technologische domeinen. De Linux Foundation concludeert dat technische opleidingen inmiddels belangrijker worden gevonden voor personeelsbehoud dan financiële beloningen. Tegelijk waarschuwen de onderzoekers dat organisaties de instroom van jong talent niet uit het oog mogen verliezen, omdat anders op termijn een tekort aan ervaren IT-professionals dreigt.