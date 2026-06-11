Linux Foundation en Databricks komen met OpenSharing

De Linux Foundation heeft het OpenSharing Project gelanceerd, een open en vendor-neutral protocol voor het uitwisselen van AI-assets en data tussen organisaties. Bijgedragen door Databricks bouwt OpenSharing voort op Delta Sharing en breidt dit uit naar agentic AI, AI-modellen en ongestructureerde data.

Het project biedt een unified framework voor het delen van agent skills, AI-modellen en ongestructureerde data tussen verschillende platforms. OpenSharing is een directe evolutie van Delta Sharing, het protocol dat Databricks in 2021 lanceerde. Waar Delta Sharing zich richtte op het uitwisselen van gestructureerde data, richt OpenSharing zich op de volledige AI-stack.

Einde aan silo’s en proprietary marketplaces

Nu organisaties agentic AI steeds sneller inzetten, bleek het ontbreken van een standaard uitwisselprotocol een struikelblok. Bedrijven waren aangewezen op point-to-point-integraties of proprietary marketplaces. OpenSharing maakt daar een einde aan door cross-organisationeel delen mogelijk te maken via één enkel open protocol, zonder afhankelijkheid van specifieke cloudplatforms.

“OpenSharing voorziet in een cruciale behoefte aan een gemeenschappelijk, leveranciersneutraal framework waarmee organisaties AI-middelen veilig en interoperabel kunnen uitwisselen tussen platformen en ecosystemen”, ziet Jim Zemlin, CEO van de Linux Foundation. “Door deze technologie naar de Linux Foundation te brengen, kunnen we open samenwerking, brede deelname vanuit de industrie en het gedeelde bestuur bevorderen dat nodig is om AI-innovatie op grote schaal te versnellen.”

Databricks-medeoprichter en CTO Matei Zaharia duidt daarbij de bredere ambitie. “Delta Sharing bewees dat de sector liever open dan gesloten systemen zou kiezen”, stelt hij. “OpenSharing breidt dat principe uit naar de volledige AI-stack en vergroot tegelijkertijd het platformonafhankelijke ecosysteem voor Iceberg-ontvangers en on-premises providers. Het tijdperk van de agent verdient een open fundament, en OpenSharing biedt dat.”

Uitgebreide interoperabiliteit met Apache Iceberg

Een belangrijk technisch aspect is de ondersteuning voor meerdere open tabelformaten. OpenSharing bouwt voort op de bestaande Delta Sharing-connectors en voegt daaraan ondersteuning toe voor Iceberg IRC-clients. Dat breidt het bereik aanzienlijk uit en vermindert fragmentatie op het vlak van dataplatforms. Ook on-premises omgevingen worden ondersteund, zodat organisaties buiten de public cloud eveneens AI-assets kunnen delen.

Het OpenSharing Project is ondergebracht bij de Linux Foundation, die ook al het governance-model beheert voor Delta Sharing als onderdeel van het Delta Lake-ecosysteem. Databricks doneerde Delta Sharing in 2021 aan de Linux Foundation als open standaard. Met OpenSharing herhaalt Databricks dat patroon voor het AI-tijdperk, met een community-gedreven governance-structuur die brede industriedeelname mogelijk maakt.

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