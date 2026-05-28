Linux Foundation werkt aan DNS-systeem voor AI-agents

De Linux Foundation heeft een nieuw opensourceproject aangekondigd dat AI-agents op een gestandaardiseerde manier met elkaar moet laten communiceren en elkaar moet laten vinden. Het project, DNS-AID genaamd, gebruikt het bestaande Domain Name System (DNS) van het internet als basis voor een gedecentraliseerd systeem voor agent discovery.

Volgens de Linux Foundation groeit het aantal autonome AI-agents snel, maar ontbreekt het nog aan een uniforme infrastructuur waarmee deze systemen elkaar kunnen identificeren en benaderen. Veel huidige oplossingen werken met centrale registratiesystemen of vaste URL-configuraties. Dat beperkt volgens de organisatie de interoperabiliteit tussen AI-platformen en maakt implementaties minder flexibel.

DNS-AID werd oorspronkelijk ontwikkeld door Infoblox en maakt het mogelijk om AI-agents en zogeheten Model Context Protocol-servers via DNS te publiceren en op te zoeken. Daarmee wordt het bestaande DNS-systeem feitelijk ingezet als een neutrale directory voor AI-diensten.

Jim Zemlin, directeur van de Linux Foundation, stelt dat AI-agents steeds belangrijker worden voor de manier waarop applicaties en diensten met elkaar communiceren. Volgens hem ontstaat daarbij behoefte aan een open en veilige infrastructuur voor discovery en verificatie. De Linux Foundation ziet DNS-AID als een manier om die functionaliteit onder te brengen in bestaande internetstandaarden in plaats van in propriëtaire platformen.

De initiatiefnemers benadrukken dat het protocol onafhankelijk is van specifieke leveranciers of DNS-providers. Organisaties zouden daardoor hun eigen AI-agentinfrastructuur kunnen beheren zonder afhankelijk te worden van centrale marktplaatsen of gesloten ecosystemen.

Neutraal opensource-bestuur

Het project bevat onder meer een Python SDK, een command line interface en een MCP-server. Daarmee kunnen ontwikkelaars DNS-AID direct integreren in bestaande workflows en AI-omgevingen.

Projectmaintainer Ingmar Van Glabbeek zegt dat huidige methoden voor agentconnectiviteit vaak afhankelijk zijn van handmatig geconfigureerde koppelingen en versnipperde oplossingen. Volgens hem moet DNS-AID een meer web-native benadering mogelijk maken, waarbij AI-agents op vergelijkbare wijze gevonden kunnen worden als websites en internetdiensten vandaag de dag.

De Linux Foundation meldt dat DNS-AID onder neutraal opensource-bestuur verder ontwikkeld zal worden. Het project staat inmiddels open voor bijdragen vanuit de community. De broncode en documentatie zijn beschikbaar via GitHub.