Amazon werkt aan eigen draadloos protocol Sidewalk

Amazon heeft tijdens zijn jaarlijkse hardware-evenement bekendgemaakt te werken aan een nieuwe draadloos protocol genaamd Sidewalk. Het protocol is ontworpen om alle Internet of Things (IoT)-apparaten in en om het huis te verbinden.

Volgens Amazon hebben Bluetooth en wifi niet genoeg bereik. 5G is te complex en vereist te veel energie. Daarom werkt het nu aan Amazon Sidewalk, schrijft TechCrunch. Sidewalk moet werken op lange afstand en met een lage bandbreedte.

“Amazon Sidewalk is een geheel nieuw netwerk met een lage bandbreedte, dat het al bestaande, gratis over-the-air 900 megahertz spectrum gebruikt”, aldus Amazon tijdens het evenement. “We denken dat het heel goed wordt voor het volgen van ‘things’ en het up-to-date houden van ‘things’, maar het breidt allereerst de afstand uit vanaf waar je deze simpele, goedkope, eenvoudig te gebruiken apparaten kunt beheren.”

1,6 kilometer

Het is voor Amazon nog wat te vroeg om veel details over Sidewalk bekend te maken. Amazon heeft echter wel gezegd dat het mogelijk gebruikt kan worden om apparaten te verbinden van 1,6 kilometer afstand, afhankelijk van hoe het base station en de apparaten gepositioneerd zijn.

Het bedrijf heeft al 700 testapparaten verstuurd naar huishoudens in Los Angeles, om de access points te testen. Als er veel access points zijn, is het mogelijk om een netwerk te maken met een vrij brede dekking.

De internetgigant zegt dat het het protocol gaat publiceren, zodat ook andere fabrikanten van apparaten het kunnen integreren in hun eigen apparaten. Mogelijk komen er dus apparaten van andere fabrikanten die het protocol gebruiken.

Eerste apparaat

Er is ook al een eerste apparaat met Sidewalk geïntegreerd. Het gaat om een dog tag, die een hond moet volgen. Gebruikers krijgen een alarm als een hond de perimeter verlaat. Op die manier moeten minder mensen hun hond kwijtraken. De dog tag, die de naam Ring Fetch draagt, wordt volgend jaar gelanceerd.