Microsoft legt focus op IoT en edge computing met nieuwe OS’en

Microsoft heeft een visie, namelijk die van de Intelligent Cloud en de Intelligent Edge. Om die visie te realiseren, heeft het bedrijf een reeks nieuwe besturingssystemen en producten gelanceerd om use cases binnen het Internet of Things (IoT) en edge computing te ondersteunen.

Microsoft biedt vanaf nu onder meer een versie van zijn SQL Server aan die speciaal ontworpen is voor de edge en IoT. Het gaat om SQL Server IoT 2019, dat via het OEM-kanaal beschikbaar wordt. Dat meldt Forbes.

SQL Server IoT 2019 is ontworpen om te gebruiken met server-class Edge-apparaten die application software draaien. Door SQL Server IoT 2019 te implementeren in Windows Server IoT 2019 kunnen bedrijfskritische gegevensverwerking en analyse-mogelijkheden naar de rand van het netwerk gebracht worden.

Microsoft kondigde verder een samenwerking met NXP aan, waarmee Windows 10 IoT Core ondersteuning krijgt voor NXP-chips. Dit besturingssysteem is geoptimaliseerd voor kleinere apparaten zonder schermen, die op Arm- en X86/X64-apparaten draaien. Nu biedt het besturingssysteem ondersteuning voor NXP-apparatuur.

Windows voor IoT

Daarnaast is geïnvesteerd in Windows Server IoT 2019 en Windows 10 IoT Enterprise. Deze twee besturingssystemen hebben een nauwe integratie met Azure gekregen. Zo krijgen alle apparaten met Windows IoT OS een registratie voor Azure IoT Hub voor onderhoud en management.

Windows Server IoT 2019 en Windows 10 Enterprise zijn versies van de besturingssystemen speciaal voor IoT en workloads aan de network edge. Windows Server IoT 2019 is een binair equivalent van de Windows Server 2019, waarmee dezelfde ontwikkelings- en management-tools gebruikt kunnen worden. Deze versie maakt het echter mogelijk om dataverwerkings-, machine learning- en analytics-workloads aan de rand van het netwerk te draaien.

Windows 10 IoT Enterprise is gericht op onafhankelijke verkopers van apparaten en software die industriële IoT-producten bouwen. Ook deze versie bevat dezelfde ontwikkelings- en management-tools als Windows 10, maar heeft dus een ander doeleinde. Het besturingssysteem is namelijk bedoeld om apparaten te ontwikkelen die een enkele applicatie of een vaste set van applicaties draait.

NXP-ondersteuning

De samenwerking met NXP zorgt er tot slot voor dat de Windows 10 IoT Core Board Support Packages voor de NXP i.MX-familie aan processors algemeen beschikbaar zijn gemaakt.

Klanten kunnen de combinatie van Windows- en NXP-apparaten die verbonden zijn met Azure gebruiken om industriële automatiserings- en IIoT-workloads te uit te rollen.