Boeing 787’s moeten herstart worden om IT-systemen werkend te houden

De Amerikaanse Federal Aviation Administration heeft Boeing 787 operators opgedragen om de vliegtuigen elke 51 dagen uit en aan te zetten om verschillende potentieel catastrofale scenario’s te voorkomen. De maatregel moet voorkomen dat piloten misleidende gegevens tijdens een vlucht te zien krijgen.

De luchtwaardigheidsrichtlijn, zoals de maatregel genoemd wordt, beveelt luchtvaartmaatschappijen om hun Boeing 787’s uit te schakelen voordat de periode van de gespecificeerde 51 dagen voorbij is. Het is gebruikelijk voor commerciële vliegtuigen om weken of soms langer aan te blijven terwijl ’s nachts grondstroom wordt aangesloten en onderhoudsmensen en schoonmakers hun ding doen. Deze aangekondigde power cycling is nodig om te voorkomen dat verouderde data de systemen van het vliegtuig vullen, dit fenomeen heeft zich al eerder afgespeeld op verschillende Boeing 787-systemen. Er zou bijvoorbeeld foutieve informatie getoond worden over de luchtsnelheid, vliegtuigstand, hoogte en de motor. Bovendien zouden claxons niet werken.

Volgens de Federal Aviation Administration ligt de oorzaak in het common core system (CCS) van het toestel. In het geval van het overschrijden van 51 dagen stopt het systeem met het filteren van verouderde informatie van de belangrijke vluchtcontroleschermen in de cockpit. Het wegvallen van deze functie zou kunnen leiden tot het verlies van common data network (CDN) in combinatie met een CDN-switchstoring. Simpel gezegd kunnen netwerk switches crashen als de Boeing 787’s niet op tijd herstart worden. De CDN is een term voor het interne op Ethernet-gebaseerde netwerk van de Boeing 787. Het netwerk is volgens strengere standaarden gebouwd dan de standaard ARINC 664-Ethernet.

Bekend probleem

Aanhoudende of ongefilterde verouderde informatie is een bekend probleem in Boeing 787’s. Nadat in 2014 een Japan Airlines 787 in brand vloog vanwege een (ongerelateerd) probleem met de lithium-ion batterij, kwamen onderzoekers erachter dat de zwarte dozen van het vliegtuig foutieve informatie hadden vastgelegd. Het systeem had ten onrechte oude gegevens geïnterpreteerd als correcte, huidige gegevens.

Verouderde gegevens met betrekking tot de Boeing 787 zorgden er ook voor dat oude back-up vliegplannen op de stand-by navigatiecomputers bleven staan en dat deze plannen af en toe geactiveerd werden. Dit zorgde ervoor dat de automatische piloot ten oprechte besloot dat het vliegtuig halverwege een vorige vlucht was en dusdanig het vliegtuig corrigeerde om op de juiste vliegroute te komen.