Netbeheerders vrezen miljoenenverlies door vervanging slimme meters

Energienetbeheerders Liander en Stedin vrezen het verlies van miljoenen euro’s doordat ze miljoenen slimme meters vervroegd moeten vervangen. De beheerders raken de frequentie waarop de slimme meters draaien eerder kwijt dan verwacht.

De bedrijven gebruiken op het moment een frequentie van 450 Mhz om de slimme meters op afstand af te lezen. Deze vergunning loopt nog tot 2024, maar wordt daarna geveild. Mochten de netbeheerders de veiling verliezen, moeten ze hun slimme meters eerder vervangen. Hierdoor zouden de netbeheerders 1 miljard euro schade op kunnen lopen.

Liander en Stedin zeggen in het Financieel Dagblad niet in beroep te gaan tegen de gerechtelijke uitspraak uit februari omtrent de slimme meters. De bedrijven willen een langdurige verlenging van hun gezamenlijke vergunning voor de frequentie. Maar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil deze vergunning niet toekennen, omdat er ook andere partijen interesse hebben in de frequentie.

Vijf miljoen slimme meters

De twee netbeheerders hebben gezamenlijk meer dan vijf miljoen slimme meters geïnstalleerd. Het oorspronkelijke plan was om deze meters over een periode van enkele jaren af te schrijven. De frequentieveiling kan daar een stokje voor steken. De 450 Mhz-frequentie kan ook gebruikt worden voor dataverkeer van spoor- en waterbedrijven. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarom besloten een veiling te organiseren voor het gebruik van de frequentie.

De vergunning van Liander en Stedin voor de 450 Mhz-frequentie is al een keer eerder verlengd van 2018 tot 2024. De beheerders rekenen wel op steun van het ministerie. Voor de rechterlijke uitspraak liet het ministerie al weten dat het nadere voorzieningen zal treffen om de slimme meters te redden.