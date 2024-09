Ministerie EZ geeft opnieuw 1 miljoen subsidie voor cyberweerbaarheid mkb

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) geeft via het Digital Trust Center (DTC) opnieuw een cyberweerbaarheidssubsidie van 1 miljoen euro. De subsidie is bestemd voor kleinere bedrijven om hun, nog vaak nog tegenvallende, cyberweerbaarheid te verbeteren.

Volgens het DTC beschikken kleine bedrijven nog steeds niet allemaal over een goede cyberweerbaarheid. Cybersecurity heeft nog te weinig prioriteit. Zo zijn er bijvoorbeeld bij 19 procent van alle kleine bedrijven met minder dan tien medewerkers helemaal geen maatregelen ingesteld om tegen cyberaanvallen te beschermen.

De cyberweerbaarheidsorganisatie van het ministerie van EZ neemt dit serieus en gaat deze bedrijven nu opnieuw met een subsidie proberen te helpen de cyberweerbaarheid te vergroten. Concreet komt hiervoor per 2 september 2024 een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar voor het vergroten van de cyberweerbaarheid. Kleine bedrijven kunnen deze subsidie gebruiken voor bijvoorbeeld het verbeteren van hun netwerken, het aanschaffen van wachtwoordmanagers, de implementatie van twee-factorauthenticatie, patchbeheer, cybertrainingen, back-ups en het kopen van antivirussoftware.

Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan de subsidieregeling zijn een jaaromzet tot tien miljoen euro en maximaal 50 medewerkers. Het maximumbedrag van de subsidie is vastgesteld op 1.250 euro. Voor de verdeling geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt totdat het maximumbedrag van 1 miljoen euro is bereikt.

Het is niet de eerste keer dat het DTC een subsidieregeling voor de cyberweerbaarheid van kleine bedrijven beschikbaar stelt. Vorig jaar werd in een pilot eveneens subsidie aan kleinere bedrijven gegeven. Toen werd er 300.000 euro vrijgemaakt. De subsidieregeling was toen al binnen drie weken overtekend.

Subsidie Versterken Cyberweerbaarheid

Het DTC heeft meerdere subsidies voor het Nederlandse bedrijfsleven om de cybersecurity op orde te krijgen. Tegelijkertijd met de nu aangekondigde subsidie, introduceert DTC ook de subsidieregeling Versterken Cyberweerbaarheid.

Met deze subsidieregeling wil het projectplannen voor publiek-private samenwerking stimuleren die de cyberweerbaarheid verhogen in bedrijfssectoren, regio’s of ketens. Het gaat hierbij om samenwerkingsverbanden van bedrijven uit niet-vitale sectoren.

Hiervoor wordt in totaal in 2024 een bedrag van 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de beste projectplannen. De geselecteerde projectplannen kunne daarbij tot maximaal 150.000 euro aan subsidie ontvangen, aldus DTC.

