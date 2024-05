Het Nationaal Groeifonds voor de ontwikkeling van 6G stelt bijkomende maatregelen in. Op deze manier lijkt de geldschieter, het ministerie van Economische Zaken, te willen voorkomen dat er informatie over de 6G-ontwikkeling lekt naar China.

Het ministerie van Economische Zaken vermoeilijkt het om geld te ontvangen uit het Nationaal Groeifonds. Er komen bijkomende voorwaarden, waaronder een regel dat apparatuur de Europese Unie niet mag verlaten. Kennis mag volgens de nieuwe voorwaarden evenmin worden gedeeld met niet-Europese moederbedrijven.

De timing van de aanpassingen zijn opvallend en lijken erop uit te zijn Chinese inmenging te voorkomen. De bijkomende voorwaarden lijken dan ook te zijn genomen als gevolg van de recente ontdekking dat de Nederlandse chipmaker Ampleon sinds 2022 een Chinese eigenaar kent. Het bedrijf heeft dit nooit officieel meegedeeld, maar het FD maakte dit kort geleden openbaar bekend. De publicatie was eveneens op de hoogte van de nieuwe maatregelen.

Officiële verklaring

Het ministerie handelt steeds vanuit de wens om nieuwe technologie uit het buitenland te houden en ook nieuwe kennis niet meteen voor het oprapen te laten liggen. In het project rondom de opvalger van 5G-communicatie, wordt er nog gesteld dat strengere voorwaarden nodig zijn doordat het een strategische digitale technologie omvat.

Met het project is 203 miljoen euro gemoeid. Dat is geen monsterbedrag in vergelijking met het fonds voor high tech-chipontwikkeling ter waarde van één miljard euro. Europa en Amerika vinden het echter altijd de moeite om streng toe zien of informatie en apparatuur niet in Chinese handen komt. De eerste 61 miljoen euro werd reeds definitief toegekend aan een groep van ongeveer zestig bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Ampleon is een noodzakelijk bedrijf voor de ontwikkeling van 6G, doordat het kennis heeft over het ontwikkelen van rf-chips. Deze chips versterken radiogolven.

