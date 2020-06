AWS lanceert Snowcone voor dataverwerking aan de edge

AWS komt met Snowcone, een hardware-toepassing om in edge-omgevingen data workloads op te slaan om deze achteraf te verwerken en te analyseren. Het device is vooral geschikt voor moeilijk bereikbare of anderszins extreme omgevingen.

AWS introduceert de laatste tijd aan de lopende band hardware-toepassingen die het verwerken en migreren van data in edge-omgevingen moet vergemakkelijken. Dit jaar presenteerde de public cloudgigant al een update van zijn Snowball-toepassing voor het mogelijk maken van edge computing workloads en het migreren van data naar de public cloud. Daarnaast is er nog de AWS Snowmobile-toepassing die exabytes aan informatie kan opslaan en presenteerde de public cloudgigant zijn Elemetal Link-device voor on-premise videoprocessing.

AWS Snowcone

Nu komt de public cloudgigant met zijn AWS Snowcone-product. Dit is een klein ‘rugged’ device dat tot 8 TB aan storage biedt. Naast de 8 TB aan storage beschikt het device over twee centrale CPU’s, 4 GB aan intern geheugen voor compute-handelingen, een USB-C-aansluiting en een optionele accu-unit. Het device is verder water- en stofdicht en is onmogelijk te manipuleren.

Het device richt zich speciaal op het opslaan van edge computing workloads in die omgevingen waar ruimte, energievoorziening en koeling vaak beperkt zijn. Het device is klein van omvang, zodat het eenvoudig in een rugzak past of door vrijwel iedere drone kan worden vervoerd.

Diensten

AWS Snowcone richt zich volgens de public cloudgigant vooral op datamigratie, contentdistributie en tactische edge computing. Het device is onder meer geschikt voor gebruik in moeilijk toegankelijke omgevingen, zoals olievelden of slagvelden. Andere toepassingen zijn IoT-omgevingen, voor transport- en logistieke omgevingen en in autonome voertuigen.

Verder wordt het AWS IoT Greengrass-platform ondersteund. Dit platform moet rekenkracht in edge devices versterken via de AWS public cloud. Ook kan AWS Snowcone Elastic Compute-instances draaien voor data-aggregatie en IoT hub workloads.

Datamigratie via AWS

Data kan worden overgezet met behulp van de AWS DataSync-dienst. Daarnaast kan het device ook met een elektronisch verzendlabel naar een datacenter van de public cloudgigant in een specifieke cloudregio worden overgebracht.

In het datacenter wordt binnen een dag de data vervolgens overgebracht naar een Amazon S3 bucket en geverifieerd. Vervolgens wordt de data, voordat het device opnieuw wordt gebruikt, compleet gewist. Op het device worden de gegevens versleuteld met 256-bit keys die via Amazon’s eigen key management system worden beheerd.

AWS Snowcone komt eerst beschikbaar in de Verenigde Staten in de AWS -regio’s in North Virginia en Oregon.