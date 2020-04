AWS geeft edge computing-device Snowball Edge een update

AWS heeft zijn Snowball Edge-device voor het uitvoeren van edge computing workloads en het migreren van data naar de public cloudomgeving een nieuwe update gegeven. De nieuwste versie beschikt over meer processorkracht en uitgebreidere beheertools.

Met het Snowball Edge-device kunnen bedrijven grote hoeveelheden data verplaatsen van de bedrijfsomgeving naar de public cloudomgeving van AWS. Zij kunnen binnen hun eigen omgevingen deze data op het fysieke device zetten en vervolgens dit device naar het meest dichtbijgelegen AWS-datacenter brengen, waar de data in de public cloud wordt gezet.

Het Snowball Edge-device is daarnaast zeer geschikt als edge computing-platform voor het draaien van applicaties in moeilijke omstandigheden, zoals binnen fabrieken of aan boord van schepen.

Uitbreiding storagecapaciteit

De verbeteringen die AWS nu voor dit speciale device heeft doorgevoerd, zijn zowel op het gebied van storage, als voor andere hardware-elementen. Binnen Snowball Edge is de Storage Optimized-variant nu van een update voorzien. Naast de bestaande 80 TB aan storage voor dataprocessing en de data transfer van workloads, is nu 1 TB aan SATA SSD-opslag toegevoegd. Deze storagecapaciteit is toegankelijk voor de EC2 instances die op het device worden opgespind. Klanten kunnen verder in totaal 12 Snowball Edge-devices met elkaar combineren om een edge computing-platform te krijgen met 1 PB aan storagecapaciteit.

Meer rekenkracht

Naast storage heeft ook andere hardware binnen het edge computing-device een update gekregen. Vooral als het gaat om processor-kracht. Zo heeft AWS een 3.2-gigahertz processor toegevoegd dat de rekenkracht van het device moet verdubbelen en in totaal 40 virtuele processing units (vCPU’s) moet opleveren voor lokale cloud instances.

Verder moet een nieuwe 100 Gigabit QSFP+ netwerkadapter in het chassis het straks mogelijk maken dat voor cloudmigratie de datatransfer-snelheden met maar liefst 25 procent worden vergroot.

Updates van de software

Naast hardware wordt vanzelfsprekend ook de meegeleverde software van updates voorzien. In de laatste versie wordt een visuele management console meegeleverd. Deze management console maakt het mogelijk om taken uit te voeren als de configuratie van het device. Een integratie met AWS System manager maakt het verder mogelijk om scripts te schrijven voor het automatiseren van beheerstaken.

Ook moet de nieuwe versie van het edge computing device van de public cloudaanbieder de security van het device verbeteren. Hiervoor wordt een nieuw access control tool meegeleverd. Deze tool zorgt ervoor dat klanten makkelijker kunnen beheren wie toegang krijgt tot welke resource in situaties waarbij meerdere medewerkers hetzelfde Snowball Edge-device gebruiken.