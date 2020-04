AWS komt met dedicated on-premise hardware Elemental Link

AWS heeft onlangs de on-premise appliance AWS Elemental Link gelanceerd. Klanten kunnen deze toepassing in hun eigen on-premise datacenters installeren voor het verplaatsen van grote hoeveelheden video naar de media coding- en distributie-omgeving MediaLive. Ook komt de public cloud-aanbieder met een aan Elemental Link gerelateerde nieuwe storage tier.

AWS is natuurlijk bekend van zijn public cloud-oplossingen en -toepassingen, maar biedt ook specifieke hardware voor on-premise datacenters. Deze hardware moet de toegang tot en het gebruik van de public cloud-omgeving vergemakkelijken.

Voorbeelden van deze specifieke on-premise hardware zijn Outposts, speciale servers die fysiek on-premise worden beheerd en een subset van AWS-diensten draaien. Deze diensten zijn onder meer EC2-vm’s, EBS block storage, containerdiensten, relationele databases, analytics en binnenkort wellicht ook S3 storage.

Recent werd nog een update gepresenteerd van het AWS Snowball Edge-device voor het uitvoeren van edge computing workloads en het migreren van data naar de public cloudomgeving.

AWS Elemental Link

De nu gelanceerde hardware-toepassing AWS Elemental Link wordt beheerd vanuit de cloud en moet het overhevelen van video naar MediaLive versimpelen. Het device heeft volgens de techgigant alleen een videobron, een ethernetverbinding en elektriciteit nodig om te werken. Elemental Link is pre-geconfigureerd met details van de MediaLive-accounts van de gebruikers. Ook is Power-over-Ethernet (PoE) ondersteund, zodat maar twee kabels voldoende zijn.

Drie Elemental Link-devices passen in een enkel 1U -slot voor een standaard 19-inch rack, zodat deze eenvoudig in een bestaande datacenteromgeving kunnen worden geïmplementeerd. Per stuk kost een AWS Elemental Link 995 dollar.

Nieuwe storage tier voor video content

AWS Elemental Link wordt daarnaast vergezeld van een nieuwe specifieke storage tier. Deze speciale storage tier Elemental Media Store Infrequent Access moet klanten de mogelijkheid geven goedkoper video te bewaren wanneer de vraag naar deze beelden afneemt.

Bijvoorbeeld in een scenario waarbij duurdere storage wordt ingezet voor live streaming, voordat de content naar een lagere tier wordt verplaatst voor minder-bekeken content. Wanneer de content naar de zogenoemde ‘long tail’-fase verdwijnt, kan Infrequent Access storage worden gebruikt. De tier is hiervoor dan bijvoorbeeld Elemental Media Store Infrequent Access.

De nieuwe storage tier van AWS heeft een prijs van 0,0125 dollarcent per GB. Dit is lager dan de 0,0023 dollarcent die AWS nu berekent voor zijn Standard storage tier.