‘Ierland loopt gevaar op stroomuitval door groei datacenters’

Ierland loopt kans op periodes stroomuitval vanwege de enorme groei van de stroomvraag van datacenters. Het Ierse elektriciteitsnetwerk dreigt overbelast te raken. Hiervoor waarschuwt de Ierse overheidsorganisatie Commission for Regulation of Utilities (CRU).

In een consultatiedocument stelt de CRU dat de komst van vele datacenters naar Ierland, al dan niet vanwege de aantrekkelijke fiscale en anderszins juridische vestigingsmogelijkheden die Ierland biedt, een bedreiging vormt voor de stroomvoorziening. Vooral staat de fysieke integriteit van dit netwerk steeds vaker onder druk, nu deze vaak van hyperscalers afkomstige datacenters veel stroom opslurpen.

De Ierse stroomnetwerkbeheerder EirGrid heeft bijvoorbeeld onlangs geconstateerd dat de stroomvraag van datacenters alleen al met ongeveer 600 Gigawatt toenam. Dit is gelijk aan de stroomvraag van jaarlijks 140.000 huishoudens.

Maatregelen

Het land moet volgens het CRU-advies daarom snel maatregelen nemen om overbelasting van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen. Gebeurt dit niet, dan zijn stroomstoringen eerder de regel dan uitzondering, aldus CRU.

In het voorstel komt de overheidsorganisatie daarom met een aantal richtlijnen voor datacenters die de fysieke integriteit van het elektriciteitsnetwerk moeten bevorderen. Zo moeten de netwerkbeheerders van het Ierse elektriciteitsnetwerk EirGrid en ESBN netwerkverbindingen met datacenters voorrang geven op basis van speciale factoren.

Factoren die in het consultatiedocument worden aangegeven, zijn onder meer of datacenters zelf onsite al genoeg eigen energie produceren om hun vraag naar stroom te bevredigen. Een andere factor is bijvoorbeeld hoe flexibel datacenters in stroomvraag kunnen zijn gedurende piekuren of mogelijke overbelasting van het netwerk.

