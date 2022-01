AMD Ryzen 6000-processors beloven accuduur van 24 uur

AMD heeft tijdens CES 2022 zijn nieuwe AMD Ryzen 6000-processor gelanceerd. Belangrijke eigenschap van de nieuwe processor van is dat het een accuduur van 24 uur belooft, ideaal voor zakelijke doeleinden.

De AMD Ryzen 6000 Series-processors zijn gebouwd met 6 nm-technologie van TSMC en beschikken over diverse verbeteringen en optimalisaties in vergelijking met de voorgaande AMD Ryzen 5000 Series.

De processors beschikken onder meer over de Zen 3+ CPU-microarchitectuur. De processors hebben een geïntegreerde RDNA2 GPU die vooral veel meer verwerkingssnelheid moet brengen. Hiermee is de processor onder meer geschikt voor gaming. Benchmarks klokken de AMD Ryzen 6000 Series-processors op 1,3 keer sneller dan de Ryzen 5000 Series.

Andere functionaliteiten waarover de processors beschikken, zijn geavanceerd DDR5-geheuegen voor snellere mobiele rekenkracht, ondersteuning voor PCIe 4.0 en USB4.10, op AI gebaseerde ruisonderdrukking voor het wegfilteren van achtergrondgeluid, en Wifi 6E-integraties met de modules van Qualcomm en MediaTek.

De AMD Ryzen 6000 Series-processors zijn ook de eerste x86-processosrs die volledig de geavanceerde security-features van Windows 11 ondersteunen. Hiervoor is in de chipset de Microsoft Pluton security processor standaard ingebouwd. Hiermee komt complete chip-to-cloud security beschikbaar. Andere securitytoepassingen die standaard met de nieuwe serie van processors wordt meegeleverd, zijn AMD Secure Processor en AMD Memory Guard.

Langere levensduur voor laptopbatterijen

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe functionaliteit van de AMD Ryzen 6000-processors is een verbeterd energiebeheer. Deze verbeteringen worden onder meer geleverd door het toepassen van het 6nm-proces, maar ook door andere opties. De besparende functionaliteit maakt het mogelijk dat de processor laptops flink helpt te besparen op hun overall energieconsumptie. Laptops kunnen op een lading maar liefst 24 uur mee. Alleen de op Arm gebaseerde M1-processors van Apple was dit tot nu toe gelukt. De introductie van deze batterijlevensduur op de laatste AMD-processor maakt dit dus nu ook mogelijk voor x86-processors.

Beschikbaarheid

De AMD Ryzen 6000 Series-processors komen binnenkort in 13 verschillende versies beschikbaar. De processors worden onder meer geleverd aan de diverse OEM-partners, zoals ASUS, HP en Dell. Begin 2022 brengt de chipfabrikant ook de AMD Ryzen Pro 6000 Series-processors op de markt met meer functionaliteit. Deze specifieke processors zijn bedoeld voor zogenoemde premium-platforms. Onder andere gaat Lenovo een specifieke laptop uitbrengen met deze Pro 6000-processors.