Amazon breidt IoT-netwerkdienst SideWalk uit met grotere reikwijdte

Amazon heeft de reikwijdte van IoT-netwerkdienst SideWalk uitgebreid met betere connectiviteitsmogelijkheden voor langere afstanden. De Amazon SideWalk Pro-toepassing moet over langere afstand connectiviteit leveren en kan, naast in huizen, ook worden ingezet voor fabrieksomgevingen, boerderijen en toepassingen in afgelegen gebieden.

SideWalk is ooit geïntroduceerd als een dienst die het mogelijk maakt IoT-apparaten, zoals de Amazon Echo smart speaker en slimme verlichting, met het internet te verbinden als een thuisnetwerk uitvalt. Hiervoor ‘leent’ het tijdelijk de wifi-verbinding van anderen, zoals van de buren.

Uitbreiding van dekking

Toch levert dit nog grote dekkingsgaten op, vooral als huizen zich in meer afgelegen gebieden bevinden. Amazon probeert deze gaten nu te dichten door meer connectiviteit over langere afstanden mogelijk te maken via SideWalk Pro. De techgigant werkt hiervoor samen met slimme technologiedochter Ring.

Binnen SideWalk Pro verschijnt nu een robuust outdoor-geschikt device voor het verzenden en ontvangen van data tot een afstand van ongeveer acht kilometer. Dit breidt de reikwijdte van de ingebouwde radio’s in de huidige devices van Ring of de Amazon Echo-speaker. Het device beschikt daarbij over radio’s die de SideWalk-signalen naar de cloud kunnen brengen.

De oplossing is ook zeer geschikt voor zakelijke toepassingen. Denk daarbij aan het vergroten van connectiviteit op universiteitscampussen, parken of fabrieksterreinen. Het device maakt het daardoor mogelijk om zakelijke omgevingen die eerder geen toegangsmogelijkheid hadden, toch te kunnen laten profiteren van cloudconnectiviteit

Voorbeelden

In de praktijk wordt het device nu al ingezet voor het uitbreiden van de connectiviteit voor wetenschappelijke sensors van Arizona State University. Ook worden de devices door de fabrikant van outdoor luchtkwaliteitsensors Thingy gebruikt. Deze sensors geven onder meer brandbestrijders betere actuele informatie over de conditie van bosomgevingen en maken het daardoor mogelijk effectiever op te treden tegen bosbranden.