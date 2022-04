D-Link heeft de DGS-1210-series van zijn Smart Managed Switches compatibel gemaakt met de Nuclias Connect-software. Hierdoor kunnen gebruikers de switches en draadloze access points vanuit een centraal managementplatform beheren.

De integratie van de DGS-1210-switches met Nuclias Connect moet beheerders snellere en eenvoudigere toegang bieden tot de belangrijkste informatie over hun apparatuur. Via de centrale beheeromgeving krijgen zij toegang tot informatie over IP- en MAC-adressen, firmwareversies, verkeer per poort, PoE-voeding en de prestaties van de CPU’s en het geheugen. Ook kunnen zij op het dashboard inzicht krijgen in de status van alle switchpoorten op alle locaties en in alle netwerken.

Het complete overzicht moet beheerders sneller en in real-time laten reageren op mogelijke problemen en hierop laten handelen. Ook kunnen zij met de centraal beschikbare data beter anticiperen op mogelijke complicaties voordat deze zich voordoen.

Nuclias Connect

Nuclias Connect is de gratis beheeroplossing van D-Link voor het centaal beheer tot 1.000 netwerkswitches- en access points. Het softwareplatform kan worden gebruikt voor schaalbaarheid, privacy en maatwerk en valt zowel on-premise te gebruiken of via een cloudgebaseerde versie. Ook kunnen klanten met het platform bekabelde en draadloze netwerken monitoren en configureren.

Hele DGS-1210-portfolio

Bedrijven die het centrale beheerplatform voor hun DGS-1210-switches willen gebruiken, kunnen Nuclias Connect nu gratis downloaden. Het platform is geschikt voor de D-Link DGS-1210-versies DGS-1210-10, DGS-1210-10P, DGS-1210-10MP, DGS-1210-20, DGS-1210-26, DGS-1210-28, DGS-1210- 28P, DGS-1210-28MP, DGS-1210-52 en de DGS-1210-52MP met hardwareversie Fx.