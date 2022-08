EnGenius lanceert de ESG510. De security gateway versterkt netwerken met een firewall, VPN en load balancing.

De ESG510 is de eerste security gateway in het cloudaanbod van EnGenius. Tot voor kort bestond het aanbod uit access points, switches en een interface om het netwerk vanuit de cloud te beheren. EnGenius leverde geen security gateways. Daar komt verandering in.

De ESG510 is nu beschikbaar. Volgens EnGenius is de security gateway compatibel met elk third-party netwerk. Het apparaat bevat een firewall en verwerkt tot 2,5 Gbps aan WAN- en LAN-netwerkverkeer over vier ports. De processor heeft vier cores en een kloksnelheid van 1,6 Ghz.

Elk apparaat in het cloudaanbod van EnGenius verbindt met EnGenius Cloud. Een clouddashboard maakt het mogelijk om de apparaten op afstand te monitoren en configureren. De policies van de ESG510 zijn vanuit het dashboard instelbaar. Het dashboard is op pc’s en mobiele apparaten beschikbaar.

VPN en load balancing

Naast een firewall maakt de gateway het mogelijk om een VPN te configureren. De ESG510 ondersteunt client-to-site en site-to-site VPN. Volgens EnGenius automatiseert EnGenius Cloud een deel van het proces, waardoor een nieuwe VPN in enkele minuten klaarstaat.

Het model heeft voldoende ports voor load balancing. De ESG510 schakelt automatisch over naar een backup-provider wanneer de hoofdverbinding wegvalt. Een USB port staat een dongel toe voor het geval dat beide verbindingen wegvallen.

Tot slot biedt de gateway een ‘Passthrough Mode’. De modus schakelt elke functie uit die niet aan monitoring en security bijdraagt. Als gevolg bemoeit de gateway zich niet met de configuratie van een bestaand netwerk, waardoor het apparaat in een third-party netwerk kan worden gebruikt.

ESG610 en ESG620

De ESG510 is het eerste onderdeel van een driedelige serie. EnGenius werkt momenteel aan de ESG610 en ESG620. De releasedata zijn onbekend. Beide modellen leveren dezelfde firewall-, VPN- en load balancing-functies als de ESG510. De processors hebben een hogere kloksnelheid. Daarnaast biedt de ESG620 twee 10G SFP+ ports en vier extra 2,5G ports. De ESG510 is het goedkoopste model van de serie.

Tip: Review: EnGenius EnMesh mesh wifi-systeem