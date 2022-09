OVHcloud lanceert Bring Your Own IP. De dienst helpt bij het migreren van IPv4-adressen naar OVHcloud.

OVHcloud is een Europese cloudprovider. De organisatie levert dedicated servers, managed databases en Kubernetes-oplossingen. Elke dienst wordt geleverd met een IPv4- en IPv6-adres van OVHcloud. Klanten hebben de mogelijkheid om eigen adressen toe te voegen. OVHcloud lanceert een nieuwe dienst om klanten te helpen bij het importeren van adressen. Bring Your Own IP (BYOIP) is op aanvraag beschikbaar.

OVHcloud BYOIP

In ruil voor een maandelijks tarief krijgen klanten toegang tot een importfunctie in het OVHcloud Control Panel. Adressen zijn vanuit het dashboard te importeren en configureren. Naast het OVHcloud Control Panel krijgen klanten toegang tot de IPFO API. De API maakt het mogelijk om de import, configuratie en uitrol van adressen te automatiseren.

Elke dienst van OVHcloud staat tot 256 extra IP-adressen toe. Extra adressen hebben een aantal voordelen. Een reserveadres maakt het mogelijk om een failover IP in te stellen, waarbij het IP-adres van een dienst gewijzigd kan worden zonder de dienst te onderbreken. Failover IP’s zijn waardevol voor high-availability systemen en migraties tussen datacenters.

Geïmporteerde IP-adressen blijven het eigendom van de klant. Het is altijd mogelijk om de IP-adressen terug te trekken en buiten OVHcloud te gebruiken. De minimale abonnementsduur is een maand. OVHcloud rekent geen opstartkosten.

Gebrek aan IPv4-adressen

De provider lanceert de dienst omdat IPv4-adressen steeds schaarser worden. Elk apparaat heeft een uniek IP-adres nodig om met het internet te verbinden. Het aantal unieke IPv4-adressen is sinds 2019 op. IPv6 werd geïntroduceerd om het probleem op te lossen. IPv6-adressen zijn ruim beschikbaar, maar sommige organisaties geven de voorkeur aan IPv4.

Hoewel er geen nieuwe IPv4-adressen meer worden verstrekt, maken bestaande adressen het mogelijk om de standaard te blijven gebruiken. Als gevolg worden bestaande IPv4-adressen massaal opgeslagen en verhandeld. Heel wat organisaties hebben vandaag de dag een hoopje IPv4-adressen op voorraad. De dienst van OVHcloud maakt het mogelijk om de voorraad te gebruiken.