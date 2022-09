Telecomprovider Orange start een samenwerking met cloud security-leverancier Netskope. De security service edge (SSE)-technologie van Netskope wordt in het netwerk van Orange geïntegreerd, waardoor klanten toegang krijgen tot een secure access service edge (SASE)-oplossing.

Netskope levert een breed aanbod van cloud- en netwerksecurityoplossingen. Het belangrijkste product is Security Service Edge (SSE), een verzameling van securitymaatregelen voor wide area networks (WAN’s). Klanten gebruiken het product om verbindingen te beveiligen tussen apparaten, datacenters, webapps en clouddiensten.

SSE-diensten worden vaak als aanvulling gebruikt op software-defined wide area networks (SD-WAN’s). SD-WAN-dienstverleners helpen bij het inrichten en optimaliseren van een netwerk, terwijl SSE-dienstverleners de cybersecurity aanscherpen. Orange Business Services, een afdeling van telecomprovider Orange, helpt bedrijven bij het inrichten van SD-WAN’s.

Onlangs maakten Netskope en Orange Business Services een samenwerking bekend. De partners willen Netskope SSE toegankelijk te maken voor klanten van Orange. De organisaties werken aan een gezamenlijke oplossing. De releasedatum werd niet gedeeld.

Netskope en Orange

De partners lieten weten dat de points-of-presence (POP’s) van Netskope in het netwerk van Orange worden geïntegreerd. De POP’s van Netskope zijn datacenters waar het verkeer van klanten binnenkomt en wordt beveiligd. Door de POP’s te integreren in het netwerk van Orange kunnen klanten van Orange hun verkeer via Netskope beveiligen.

“Cloudtransformaties en hybride werkmodellen zorgen ervoor dat traditionele beveiligingsarchitecturen niet langer effectief of efficiënt zijn”, vertelde Netskope CEO Sanjay Beri. “Door ons platform op het netwerk van Orange aan te sluiten, kan Orange zijn aanbod aan bedrijven die gegevens willen beveiligen aanzienlijk uitbreiden zonder de bedrijfsproductiviteit te beperken.”

Fortinet en Orange

De combinatie van SSE en SD-WAN staat in de industrie bekend als secure access service edge (SASE). Netskope is niet de enige partner waarmee Orange een SASE-oplossing realiseert. In maart 2022 maakten Fortinet en Orange een vergelijkbare samenwerking bekend. Fortinet levert de securitymaatregelen en Orange regelt het netwerk.

