Nederlandse ondernemingen hebben op grote schaal cloudoplossingen zoals infrastructuur, platforms en SaaS-applications als onderdeel van hun bedrijfsvoering omarmd. Deze moderne oplossingen, zoals AWS, SAP en Microsoft 365, zijn cruciaal voor de transformatie van het Nederlandse bedrijfsleven. Ze verbeteren de schaalbaarheid, maken flexibiliteit mogelijk, stimuleren samenwerking tussen verschillende teams en verhogen de productiviteit.

Deze cloudgebaseerde oplossingen zullen echter hun volledige potentieel niet waarmaken wanneer ze geen deel uitmaken van een snel, optimaal en veilig netwerk. Problemen met latentie, betrouwbaarheid van het netwerk en datalekken vertragen de bedrijfsvoering en belemmeren de bedrijfsgroei.

Een onderneming kan SAP of Microsoft 365 gebruiken, maar als ze vertrouwt op het openbare internet, dan zullen haar gebruikers last blijven houden van traag verkeer en onbetrouwbare connectiviteit. Een organisatie kan misschien profiteren van de voordelen van AWS, maar als de IT-teams vervolgens besluiten een virtuele firewall toe te voegen, zullen ze het moeizame proces van het kopen, installeren, onderhouden en patchen van de firewall moeten afleggen. Uiteindelijk lukt het ze misschien de firewall op te zetten, maar krijgen ze vervolgens last van de frictie die ontstaat door technische silo’s en gebrek aan zichtbaarheid.

SASE: Uitstekende en veilige connectiviteit

SASE (Secure Access Service Edge) is een oplossing voor bedrijfsnetwerken en security die functies van SD-WAN en Security Service Edge (SSE), waaronder FWaaS, CASB, DLP, SWG en ZTNA, samenbrengt in één uniforme cloud-native service. Met SASE verminderen ondernemingen de securityrisico’s van inbreuken en gegevensverlies. Daarmee maken ze veilig werken vanaf elke locatie mogelijk en verbeteren ze de toegang tot wereldwijde applications, op locatie en in de cloud.

Cato Networks was een van de SASE-pioniers en werd door Gartner en Forrester uitgeroepen tot toonaangevende SASE-leverancier. De SASE-cloud van Cato draait op een globale private backbone die bestaat uit meer dan 80 onderling verbonden PoP’s (Points of Presence). De PoP-software controleert de providers voortdurend op latentie, packet loss en jitter zodat in realtime de beste route voor elk pakket kan worden bepaald. Tegelijkertijd wordt al het verkeer van het bedrijf versleuteld en geïnspecteerd. Deze PoP’s zijn gebouwd om hetzelfde niveau van consistente security, connectiviteit en bescherming te bieden aan alle organisatorische entiteiten – locaties, bijkantoren, externe gebruikers, datacentra, enzovoort.

Cato Networks ontwikkelde SASE om het probleem van de complexiteit van infrastructuur op te lossen. Complexiteit is al decennia lang een systemisch probleem Dit heeft vooral te maken met het groeiende aantal tools dat nodig is om security- en netwerkdiensten te leveren, wat een impact kan hebben op het vermogen van IT om de digitale transformatie te ondersteunen. Wanneer de complexiteit toeneemt worstelen veel organisaties met het probleem waar ze de middelen en vaardigheden vandaan moeten halen om de security, veerkracht en flexibiliteit te leveren die het bedrijf nodig heeft.

Met SASE kunnen organisaties gevestigde security- en netwerkfuncties leveren en gebruiken. SASE lost voor eens en altijd de complexiteit en risico’s op waar IT al zo lang onder gebukt gaat.

Wat is de koppeling tussen SASE en cloudoplossingen?

Cato biedt de organisatie connectiviteit en security op netwerkniveau, maar bedrijven zullen nog altijd verbinding moeten maken met hun SaaS-applications, de publieke cloud en andere cloudgebaseerde entiteiten. Cato’s SASE integreert moeiteloos met workloads in publieke clouds, SaaS-applications, cloudgebaseerde applications die eigendom zijn van de organisatie (bijvoorbeeld zelfgebouwde applications die de onderneming naar de cloud heeft verplaatst voor meer flexibiliteit en schaalbaarheid), en meer.

Een consistente, superieure en veilige gebruikerservaring

De aanpak van Cato is in alle gevallen hetzelfde. Alle gebruikers en entiteiten van de organisatie kunnen veilig toegang krijgen tot cloudgebaseerde oplossingen via de globale backbone van Cato (gebaseerd op hoe de organisatie het toegangsbeleid heeft geconfigureerd). De toegang vindt plaats via het toegangspunt dat zich het dichtst bij de gebruiker bevindt (bijvoorbeeld via de PoP in Amsterdam). Hiermee wordt het kortste en meest optimale pad voor de routering van het packet gewaarborgd. Het resultaat is een optimale ervaring zonder latentie.

Daarnaast profiteren gebruikers van overgeërfde bescherming. Al het verkeer van de organisatie loopt via de backbone, inclusief het verkeer dat van en naar externe SaaS-applications en cloudoplossingen loopt. Alle PoP’s implementeren op uniforme wijze alle securityfuncties en het centraal geconfigureerde securitybeleid. Hiermee wordt al het verkeer binnen het beheer van de organisatie dat door de globale backbone van Cato loopt beschermt.

Lichtgewicht integraties zorgen voor productiviteit

De integratie met deze applications en cloudgebaseerde oplossingen verloopt op een veilige en lichte manier. Dit maakt het operationeel kosteneffectief en goedkoop. Omdat de integratie niet diep of complex is, verloopt het integratieproces gemakkelijk en belemmert het de productiviteit van het bedrijf niet.

Eenvoudige SASE-implementatie

Bovendien is het verbinden van de organisatie of een nieuwe locatie met SASE van Cato een pijnloos proces. Gebruikers hoeven alleen maar via een socket verbinding te maken met Cato. Met de socket kan verbinding worden gemaakt met de dichtstbijzijnde PoP in de backbone. Al het verkeer profiteert vervolgens van hoge beschikbaarheid, connectiviteit zonder latentie en het overgeërfde beveiligingsbeleid dat centraal werd geconfigureerd.

Cato’s vermogen om SASE eenvoudig te verbinden met cloudoplossingen biedt Nederlandse ondernemingen de mogelijkheid om de voordelen van cloudapplicaties en -infrastructuur te ervaren. Dit stelt ze in staat innovatief, concurrerend en in groeimodus te blijven.

Meer informatie over de Cato SASE Cloud vindt u hier.

