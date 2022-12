Leveranciers van clouddiensten en -oplossingen hebben een succesvol jaar achter de rug, constateren onderzoekers van marktspecialist Battery Ventures in een jaarlijks onderzoek. Ook voor de komende jaren wordt meer groei verwacht.

In het jaarlijkse State of Open Cloud 2022-onderzoek, dat het marktlandschap voor cloudinfrastructuur en open-source software onderzoekt, constateert de marktspecialist dat het afgelopen jaar voor cloudaanbieders een groot succes was. Ongeveer kwart van de totale IT-uitgaven van 861 miljard euro (919 miljard dollar) in het afgelopen jaar werd aan cloudinfrastructuur, -diensten en -oplossingen uitgegeven.

Hoewel de algemene IT-markt dit jaar veel tegenwind heeft, blijken publieke en private cloudaanbieders toch behoorlijk weerbaar te zijn. Volgens Battery Ventures maken de grootste cloudaanbieders, zoals AWS, Microsoft Azure en Google Cloud, zelfs nog nooit eerder geziene groei door en zijn ze zeer winstgevend.

Ook groei in Tier 2 en 3

Ook cloudbedrijven die diensten en oplossingen leveren op basis van deze grote (public) cloudomgevingen, hebben het goed. Deze bedrijven, zoals bijvoorbeeld Datadog, Snowflake en ook UiPath of SentinelOne, zien ook grote groei in hun diensten. Dit geldt natuurlijk ook voor zogenoemde Tier 2-bedrijven als Confluent, Elastic, Splunk en MongoDB. Deze laatste bedrijven zagen in het afgelopen jaar hun jaarlijkse cloudomzet het meest groeien met 72 procent. Dit in tegenstelling tot de jaarlijkse omzet uit on-premises-diensten (tussen de 4 en 55 procent).

Oorzaak van deze omzetgroei is dat de digitale transitie in meer sectoren versnelt en daardoor meer workloads naar de cloud worden overgebracht. Tier 2- en -3 cloudaanbieders leveren hiervoor de juiste oplossingen en diensten.

Toekomstige ontwikkeling

Voor de nabije toekomst staan voor cloudaanbieders alle seinen op groen, zo constateert het onderzoek van Battery Ventures verder. De komende maanden en jaren gaat de omzet van deze bedrijven verder toenemen en zorgen cloudaanbieders voor steeds meer marktdisruptie.

Een belangrijke reden voor deze toenemende groei is onder meer dat bedrijven zich door de hoge inflatie steeds meer willen gaan aanpassen om succesvol te blijven. Dit door de productiviteit en ook de efficiency te vergroten en te verbeteren. Bedrijven uit iedere bedrijfssector zullen daarom de komende tijd ‘de cloud’ gaan omarmen. Cloud native werken is meer een optie, maar een noodzakelijkheid geworden, zo constateren de onderzoekers.