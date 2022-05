De omzet van AMD in het eerste kwartaal van 2022 is met maar liefst 71 procent toegenomen. Vooral de EPYC-serverprocessors waren in trek. Ook de overname van chipfabrikant Xilinx draagt flink bij aan het resultaat.

Het eerste kwartaal van 2022 was voor de chipfabrikant zeer gunstig. De omzet steeg naar 5,89 miljard dollar (5,6 miljard euro), 71 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De netto winst kwam uit op 786 miljoen dollar.

AMD ziet het afgelopen kwartaal als een belangrijk moment in zijn bestaan. De resultaten laten zien dat het bedrijf op de goede weg is met het opschalen van de activiteiten.

EPYC-processors in trek

De belangrijkste aanjager van de groeiende omzet en winst is de high-end EPYC-processor. Dit is juist het segment waarin de chipfabrikant concurreert met Intel. De groeiende afzet van zijn EPYC-processors komt, hoewel de chipfabrikant dit niet expliciet in zijn kwartaalcijfers aangeeft, door de interesse van hyperscalers in processors voor hun public cloud datacenters. De verkoop van AMD serverprocessors nam in het eerste kwartaal met 88 procent toe en genereerde een omzet van 2,5 miljard dollar. Andere segmenten waarin AMD actief is, haalden in het afgelopen kwartaal eveneens dubbele cijfers.

Overname Xilinx

De definitieve overname van Xilinx draagt eveneens aan de goede cijfers bij. Hoewel de resultaten van Xilinx alleen voor zes weken werden meegeteld, hadden ze een belangrijke impact op de algemene kwartaalcijfers. Volgens AMD zou zonder de omzet van het overgenomen bedrijf de totale kwartaalomzet procentueel met 55 procent zijn toegenomen.

Verwachtingen

Voor het tweede kwartaal van dit jaar verwacht AMD eveneens goede resultaten. De chipfabrikant rekent op een omzet van 6,5 miljard dollar. De omzet kan hoger uitvallen als ook de resultaten van het onlangs overgenomen Pensando worden meegenomen.

Tip: AMD neemt Pensando over, focust op programmeerbare processors