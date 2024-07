NTT DATA brengt IT en OT samen via Edge AI

Het nieuwe platform moet helpen bij het analyseren van data uit sensoren, apparaten en systemen. De verwerking van de data op locatie maakt AI mogelijk in productie- en industriële omgevingen.

Volgens NTT DATA komen hierdoor ook industriële situaties in aanraking met AI. Een toepassing als generatieve AI is daar minder logisch, omdat men real-time en ter plekke besluiten moet nemen. Edge AI moet door enorme datasets op compacte computerplatforms te verwerken en kleinere modellen te gebruiken, real-time inzichten kunnen leveren.

Het betreft een volledig beheerd platform dat ondersteunt bij het verwerken van de data waar deze gegenereerd wordt. Ook automatiseert het de opgespoorde gegevens en integreert het informatie van apparaten, sensoren, machines en systemen in een formaat voor het nemen van real-time beslissingen.

Werking Edge AI

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat productiebedrijven dankzij Edge AI voorspellend onderhoud inzetten om storingen vroegtijdig aan te pakken. Maar het is ook mogelijk om het energieverbruik te bewaken en bij te sturen, energiepieken te voorspellen en het machinegebruik te optimaliseren.

De software detecteert assets automatisch via een bibliotheek van vooraf gebouwde OT-interfaces. Na deze eerste fase genereert de Edge AI-software een diagnostisch rapport met een inventarisatie van bedrijfsmiddelen en datastromen.

NTT DATA brengt een Ultralight Edge AI-platform uit, het device dat nodig is om dataverwerking en modeltoepassing te doen zoals NTT nu presenteert. Geïnteresseerden kunnen het platform 30 dagen gratis proberen, om te kijken of analyse van hun IT- en OT-omgeving iets voor hen is.

